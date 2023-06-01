https://crimea.ria.ru/20230601/vybili-tri-zuba-boeviki-vsu-zhestoko-izbili-zhitelya-khersona-1129121577.html

Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона

Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона

В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T10:25

2023-06-01T10:25

2023-06-01T10:25

херсон

украина

происшествия

нацполиция украины

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции, двое боевиков жестоко избили мужчину, перепутав его с другим человеком.По данным ведомства, накануне вечером на улице возле магазина к 42-летнему Федору Д. подошли двое неизвестных в военной форме и нанесли ему около 20 ударов в лицо и живот, выбив три зуба.По предварительным данным, у пострадавшего также повреждены внутренние органы. Сейчас он проходит обследование в больнице.Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях боевики совершили кражу со взломом, похитив из квартиры местного жителя 100 тысяч гривен и ноутбук.Также украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения.Также известно о случаях похищения людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, происшествия, нацполиция украины, общество, всу (вооруженные силы украины)