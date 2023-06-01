Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
Боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона, перепутав его с другим человеком
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции, двое боевиков жестоко избили мужчину, перепутав его с другим человеком.
По данным ведомства, накануне вечером на улице возле магазина к 42-летнему Федору Д. подошли двое неизвестных в военной форме и нанесли ему около 20 ударов в лицо и живот, выбив три зуба.
"Когда, уже лежа на асфальте, он спросил, за что его бьют, неизвестные заявили, что он коллаборант Иван. Федору удалось доказать свою невиновность показав паспорт, после чего неизвестные ушли, даже не извинившись", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, у пострадавшего также повреждены внутренние органы. Сейчас он проходит обследование в больнице.
Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях боевики совершили кражу со взломом, похитив из квартиры местного жителя 100 тысяч гривен и ноутбук.
Также украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения.
Также известно о случаях похищения людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.
Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.
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