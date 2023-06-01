Рейтинг@Mail.ru
Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230601/vybili-tri-zuba-boeviki-vsu-zhestoko-izbili-zhitelya-khersona-1129121577.html
Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T10:25
2023-06-01T10:25
херсон
украина
происшествия
нацполиция украины
общество
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053962_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f0b216d57edf7543406f69430e012038.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции, двое боевиков жестоко избили мужчину, перепутав его с другим человеком.По данным ведомства, накануне вечером на улице возле магазина к 42-летнему Федору Д. подошли двое неизвестных в военной форме и нанесли ему около 20 ударов в лицо и живот, выбив три зуба.По предварительным данным, у пострадавшего также повреждены внутренние органы. Сейчас он проходит обследование в больнице.Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях боевики совершили кражу со взломом, похитив из квартиры местного жителя 100 тысяч гривен и ноутбук.Также украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения.Также известно о случаях похищения людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
херсон
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053962_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_24cfa4b64aa9b5eb0c2ed866e4e0b0d2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, украина, происшествия, нацполиция украины, общество, всу (вооруженные силы украины)
Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона

Боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона, перепутав его с другим человеком

10:25 01.06.2023
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства и грабежей, истязают местных жителей. Как сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции, двое боевиков жестоко избили мужчину, перепутав его с другим человеком.
По данным ведомства, накануне вечером на улице возле магазина к 42-летнему Федору Д. подошли двое неизвестных в военной форме и нанесли ему около 20 ударов в лицо и живот, выбив три зуба.
"Когда, уже лежа на асфальте, он спросил, за что его бьют, неизвестные заявили, что он коллаборант Иван. Федору удалось доказать свою невиновность показав паспорт, после чего неизвестные ушли, даже не извинившись", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, у пострадавшего также повреждены внутренние органы. Сейчас он проходит обследование в больнице.
Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях боевики совершили кражу со взломом, похитив из квартиры местного жителя 100 тысяч гривен и ноутбук.
Также украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения.
Также известно о случаях похищения людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.
Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
 
ХерсонУкраинаПроисшествияНацполиция УкраиныОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
10:31Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
10:25Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
10:00Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения
10:00Детская банковская карта как способ обучения финансовой грамотности
09:45Артиллерия ВСУ атаковала 9 городов и сел Херсонщины
09:18Массированный обстрел Белгородской области: число пострадавших растет
09:15Удары нанесены по Киеву и области
08:52В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского
08:24Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму
08:07От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в России
07:38ВСУ расстреливают Шебекино из "Градов": несколько человек ранены
07:02Как часто дети в Крыму становятся жертвами преступлений
00:01Без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
21:59Главные события и заявления дня: 31 мая
21:43По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе
21:33Главные новости Крыма: 31 мая
21:14В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах
20:53Как Крым будет отдыхать в июне
Лента новостейМолния