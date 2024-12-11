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Часть Ялты осталась без электричества
Часть Ялты осталась без электричества - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Часть Ялты осталась без электричества
Поселок Массандра под Ялтой осталась без электричества из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T17:36
2024-12-11T17:36
2024-12-11T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Поселок Массандра под Ялтой осталась без электричества из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Ранее на предприятии сообщали, что до 17 часов будут обесточены два десятка улиц Симферополя в четверг в связи с проведением работ на электросетях.Также из-за аварии на сетях без света остались несколько районов Евпатории, в том числе поселок Заозерное, сообщали в "Крымэнерго".Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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ялта, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, отключение электроэнергии
Часть Ялты осталась без электричества
Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях
17:36 11.12.2024 (обновлено: 17:37 11.12.2024)