https://crimea.ria.ru/20241211/chast-yalty-ostalas-bez-elektrichestva-1142558319.html

Часть Ялты осталась без электричества

Часть Ялты осталась без электричества - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Часть Ялты осталась без электричества

Поселок Массандра под Ялтой осталась без электричества из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T17:36

2024-12-11T17:36

2024-12-11T17:37

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Поселок Массандра под Ялтой осталась без электричества из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Ранее на предприятии сообщали, что до 17 часов будут обесточены два десятка улиц Симферополя в четверг в связи с проведением работ на электросетях.Также из-за аварии на сетях без света остались несколько районов Евпатории, в том числе поселок Заозерное, сообщали в "Крымэнерго".Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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