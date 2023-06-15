https://crimea.ria.ru/20230615/kak-chp-na-kakhovskoy-ges-otrazitsya-na-kryme-1129410172.html

Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме

Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме

Для Крыма нет рисков загрязнения питьевой воды или прибрежных вод Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Накопленных запасов достаточно для бесперебойного... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T16:25

2023-06-15T16:25

2023-06-15T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Для Крыма нет рисков загрязнения питьевой воды или прибрежных вод Черного моря после подрыва Каховской ГЭС. Накопленных запасов достаточно для бесперебойного водоснабжения региона и обеспечения нужд крымчан и туристов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили эксперты и ученые.Качество и количество водыРисков потери и дефицита воды в Крыму нет, водохранилища полуострова накопили достаточный объем воды и этих запасов хватит на несколько лет, рассказал заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Альберт Кангиев.Он напомнил, что власти Крыма совместно с федеральным центром прорабатываютвозможность восстановления подачи воды в Крым из Днепра с помощью установки насосов, которые будут закачивать воду в Северо-Крымский канал. И в регионе достаточно имеющихся ресурсов, чтобы безболезненно дождаться запуска этого оборудования. При этом Альберт Кангиев не исключил, что остановка подачи воды по Северо-Крымскому каналу отразится на сельхозпроизводителях, в том числе на производителях риса. В этом случае фермерам компенсируют все понесенные затраты.Эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор Научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский также выразил уверенность, что объем накопленной воды в полной мере обеспечит питьевые и хозяйственные потребности полуострова. В дальнейшем при правильном регулировании объемов и реализации мер по обеспечению водной безопасности ресурса Крыму также хватит."Если правильно регулировать объем воды, который на сегодняшний день есть, а также те мероприятия, которые уже реализованы и реализуются на территории Республики Крым в части использования подземных водозаборов – речь идет о созданном водозаборе на Бельбеке для Севастополя, использовании воды Белогорского водохранилища – то для хозяйственно-питьевых нужд мы серьезных дефицитов не ожидаем", - сказал Копачевский.Насколько чистая вода в КрымуИсследованием радиационного и химического загрязнения воды, донных отложений и живых компонентов Северо-Крымского канала с 1986 года занимается отдел радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН". В этом году специалисты уже провели две экспедиции по исследованию качества воды, крайняя из них прошла через два дня после подрыва ГЭС - 8 июня. Анализ показал, что вода пригодна для питья, рассказала руководитель отдела Наталья Мирзоева.Более того, со сбросом воды из Каховского водохранилища "пошел верхний слой воды, и те химические или радиоактивные вещества, которые были захоронены или определились в донных отложениях, не поднялись и не были вынесены с массивом привнесенной воды"."По радиационным и химическим загрязнениям для Крыма никаких угроз эта ситуация не принесет. Тем более, что с 8 июня вода в СКК из-за падения уровня в Каховском водохранилище не поступает", - добавила Наталья Мирзоева.Инфекционная безопасностьРазрушение Каховской ГЭС и последующее затопление территорий Херсонской области не грозит Крыму ростом заболеваемости инфекционными болезнями, считает профессор кафедры инфекционных болезней Института "Медицинская академия им. С.И. Георгиевского" КФУ им. В.И. Вернадского Мунивер Гафарова.Однако в Херсонской области, считает специалист, определенные риски есть. И сейчас в регионе предпринимаются необходимые противоэпидемические меры. Так, в целях профилактики специалисты Роспотребнадзора наладили поставки вакцин и препаратов в Херсонскую область, проводят иммунизацию населения от различных инфекций.Рисков для сезона в Крыму нетУченые Морского гидрофизического института РАН ранее сообщили, что большая часть взвешенных и загрязняющих веществ из Днепровской воды осядет на дно Черного моря в прибрежных районах Украины, а меньшая будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. Для Крыма никаких рисков загрязнения прибрежных вод нет, подтвердила руководитель отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Наталья Мирзоева."Кроме того, Черное море ограждает Крым Кинбурнской косой и Очаковским мысом, поэтому полуостров защищен от попадания этих загрязненных вод. Гидрологическое направление было таково, что последствия ощутили и ощутят Одесса и, скорее всего, Николаев", - заключила Мирзоева.Читайте также на РИА Новости Крым:Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуЧто происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230615/zakharova-podryv-kakhovskoy-ges-i-diversii-v-krymu---edinyy-plan-kieva-1129400317.html

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