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"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс
"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс - РИА Новости Крым, 22.02.2024
"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс
Вирус аляскапокс – "близкий родственник" человеческой оспы, которую удалось ликвидировать более 40 лет назад. Чтобы не допустить распространения нового вируса,... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T07:47
2024-02-22T07:53
геннадий онищенко
новости
здоровье
здравоохранение в россии
вирус аляскапокс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вирус аляскапокс – "близкий родственник" человеческой оспы, которую удалось ликвидировать более 40 лет назад. Чтобы не допустить распространения нового вируса, за ним следует тщательно наблюдать, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.По информации департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса аляскапокс скончался пенсионер. По одной из версий, он заразился от своей кошки. Умерший лечил онкологию, поэтому у него был ослаблен иммунитет, отметили в Роспотребнадзоре.По его словам, в 2015 году вирус аляскапокс был обнаружен у пяти человек, которые выздоровели, недавний случай стал летальным. Это свидетельствует о том, что вирус может преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы болезнь не распространялась, за аляскапоксом нужно вести наблюдение.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заверили, что риски завоза вируса аляскапокс на территорию Российской Федерации исключены.Вирус аляскапокс, в основном, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего у красных полевок и землероек. Также распространять вирус могут домашние питомцы - кошки и собаки. На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Нипах: опасен ли он для РоссииЧем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – экспертМутация COVID-19 изменила течение болезни
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РИА Новости Крым
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геннадий онищенко, новости, здоровье, здравоохранение в россии, вирус аляскапокс
"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс

Вирус аляскапокс как родственный человеческой оспе должен быть под тщательным наблюдением

07:47 22.02.2024 (обновлено: 07:53 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне
Медицинский работник в красной зоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вирус аляскапокс – "близкий родственник" человеческой оспы, которую удалось ликвидировать более 40 лет назад. Чтобы не допустить распространения нового вируса, за ним следует тщательно наблюдать, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
По информации департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса аляскапокс скончался пенсионер. По одной из версий, он заразился от своей кошки. Умерший лечил онкологию, поэтому у него был ослаблен иммунитет, отметили в Роспотребнадзоре.

"Это ортопоксвирус, он близкий родственник, так скажем, другого ортопоксвируса, который назывался человеческая оспа, и она была ликвидирована в 1980-м году. Тогда сразу встал вопрос о том, чтобы вести более пристальное наблюдение за ортопоксвирусами", – цитирует Онищенко РИА Новости.

По его словам, в 2015 году вирус аляскапокс был обнаружен у пяти человек, которые выздоровели, недавний случай стал летальным. Это свидетельствует о том, что вирус может преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы болезнь не распространялась, за аляскапоксом нужно вести наблюдение.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заверили, что риски завоза вируса аляскапокс на территорию Российской Федерации исключены.
Вирус аляскапокс, в основном, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего у красных полевок и землероек. Также распространять вирус могут домашние питомцы - кошки и собаки. На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.
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Геннадий ОнищенкоНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииВирус Аляскапокс
 
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