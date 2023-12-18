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Вирус Нипах: опасен ли он для России
Вирус Нипах: опасен ли он для России - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Вирус Нипах: опасен ли он для России
Рисков распространения вируса Нипах в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T15:37
2023-12-18T15:37
2023-12-18T15:37
вирус нипах
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анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Рисков распространения вируса Нипах в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В то же время, по словам Поповой, Нипах – достаточно опасный вирус. Один из российских институтов занимается им очень плотно, в частности, разработана тест-система, позволяющая быстро выявить вирус, если он появится в России.Нипах (NiV) – оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки – температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем – головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.Переносчики инфекции – летучие мыши. Вирус передается и при физическом контакте с зараженным человеком. Вспышки заболеваемости уже фиксировали в Малайзии, Индии, Сингапуре и Бангладеш.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниВ России выявили более 10 тысяч случаев кори
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вирус нипах, россия, анна попова, минздрав рф, здравоохранение в россии, здоровье, распространение коронавируса в рф, коронавирус, новости
Вирус Нипах: опасен ли он для России
Вирус Нипах на сегодняшний день не опасен для россиян – Попова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Рисков распространения вируса Нипах в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день этот вирус не опасен для России. Случаев его массового распространения нет. Все вспышки, которые вызваны вирусом, в основном в Азии, ограничиваются десятками случаев… Риски завоза, безусловно, есть, но рисков распространения мы не видим", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
В то же время, по словам Поповой, Нипах – достаточно опасный вирус. Один из российских институтов занимается им очень плотно, в частности, разработана тест-система, позволяющая быстро выявить вирус, если он появится в России.
Нипах (NiV) – оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки – температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем – головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.
Переносчики инфекции – летучие мыши. Вирус передается и при физическом контакте с зараженным человеком. Вспышки заболеваемости уже фиксировали в Малайзии, Индии, Сингапуре и Бангладеш.
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