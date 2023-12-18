https://crimea.ria.ru/20231218/virus-nipakh-opasen-li-on-dlya-rossii-1133630387.html

Вирус Нипах: опасен ли он для России

Вирус Нипах: опасен ли он для России - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Вирус Нипах: опасен ли он для России

Рисков распространения вируса Нипах в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T15:37

2023-12-18T15:37

2023-12-18T15:37

вирус нипах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Рисков распространения вируса Нипах в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В то же время, по словам Поповой, Нипах – достаточно опасный вирус. Один из российских институтов занимается им очень плотно, в частности, разработана тест-система, позволяющая быстро выявить вирус, если он появится в России.Нипах (NiV) – оболочечный плеоморфный вирус, геном которого состоит из одноцепочечной РНК с отрицательной полярностью. Инфекция, вызванная вирусом, может повреждать мозг, легкие, сердце, почки и селезенку. У людей она протекает как бессимптомно, так и в острой респираторной форме. В тяжелых случаях есть риск развития смертельного энцефалита. Первые признаки – температура, появляются головная боль, миалгия (мышечная боль), рвота и неприятные ощущения в горле. Затем – головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, указывающие на острый энцефалит. Иногда возникают атипичная пневмония и острая дыхательная недостаточность.Переносчики инфекции – летучие мыши. Вирус передается и при физическом контакте с зараженным человеком. Вспышки заболеваемости уже фиксировали в Малайзии, Индии, Сингапуре и Бангладеш.Читайте также на РИА Новости Крым:Covid-19 мутировал: введут ли жесткие мерыМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниВ России выявили более 10 тысяч случаев кори

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