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Грозит ли россиянам вирус Аляскапокс

Грозит ли россиянам вирус Аляскапокс - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Грозит ли россиянам вирус Аляскапокс

Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T13:13

2024-02-12T13:13

2024-02-12T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию РФ исключены. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Раннее от данного вируса погиб пожилой мужчина на полуострове Кенай на Аляске. По данным департамента здравоохранения штата, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с погибшим. При этом у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии.Для этих целей задействована автоматическая идентификационная система "Периметр", которая позволяет анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний из числа прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения, добавили в ведомстве и подчеркнули, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Вирус Аляскапокс в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные - кошки и собаки. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Нипах: опасен ли он для РоссииЧем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – экспертМутация COVID-19 изменила течение болезни

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