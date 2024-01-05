https://crimea.ria.ru/20240105/mutatsiya-covid-19-izmenila-techenie-bolezni-1133979293.html

Мутация COVID-19 изменила течение болезни

Мутация COVID-19 изменила течение болезни - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Мутация COVID-19 изменила течение болезни

Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения. Такое мнение высказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T08:02

2024-01-05T08:02

2024-01-05T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения. Такое мнение высказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.По его словам, из-за мутации, которая произошла с вирусом, специалисты не отмечают тяжелого течения болезни, сократилось и число летальных случаев. Также в настоящее время имеются все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, благодаря чему можно отслеживать все эпизоды и разбирать их детально, добавил Акимкин.Ранее о том, что сейчас коронавирус не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости, заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗВ Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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