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Мутация COVID-19 изменила течение болезни - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Мутация COVID-19 изменила течение болезни
Мутация COVID-19 изменила течение болезни - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Мутация COVID-19 изменила течение болезни
Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения. Такое мнение высказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения. Такое мнение высказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.По его словам, из-за мутации, которая произошла с вирусом, специалисты не отмечают тяжелого течения болезни, сократилось и число летальных случаев. Также в настоящее время имеются все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, благодаря чему можно отслеживать все эпизоды и разбирать их детально, добавил Акимкин.Ранее о том, что сейчас коронавирус не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости, заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗВ Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и мире
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РИА Новости Крым
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96
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, здоровье, коронавирус в крыму, новости
Мутация COVID-19 изменила течение болезни

COVID-19 мутировал и теперь проходит как сезонная болезнь без тяжелых осложнений – эксперт

08:02 05.01.2024
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Из-за мутации вирус COVID-19 стал сезонным заболеванием, болезнь перестала вызывать тяжелые осложнения. Такое мнение высказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
"Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений", - цитирует эксперта РИА Новости.
По его словам, из-за мутации, которая произошла с вирусом, специалисты не отмечают тяжелого течения болезни, сократилось и число летальных случаев. Также в настоящее время имеются все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, благодаря чему можно отслеживать все эпизоды и разбирать их детально, добавил Акимкин.
Ранее о том, что сейчас коронавирус не требует введения жестких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости, заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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