https://crimea.ria.ru/20240508/v-simferopole-otrylas-vystavka-kartin-veterana-1137126955.html

В Симферополе отрылась выставка картин ветерана

В Симферополе отрылась выставка картин ветерана - РИА Новости Крым, 08.05.2024

В Симферополе отрылась выставка картин ветерана

Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T15:11

2024-05-08T15:11

2024-05-08T15:12

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана "отражена жизнь нашего полуострова", на полотнах – крымские парки, города и поселки, отметил Константинов. Как признается сам ветеран, его "питает духовно" Крым, его природная красота. Свою выставку ветеран приурочил к 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом.Также он отметил, что праздник 9 Мая с каждым годом обретает все новые, более глубокие, смыслы, что и позволяет не отдаляться духовно от событий тех лет.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 9 мая посетители Художественного музея имени Михаила Крошицкого смогут увидеть легендарную картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".8 мая в Крымском академическом русском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля об артистах-подпольщиках "Они были актерами".Читайте также на РИА Новости Крым:Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятияКак можно отпраздновать День Победы в России"Свечи памяти" зажгли в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240508/deti-iz-novykh-regionov-pribyli-v-krym-na-konkurs-my---nasledniki-pobedy-1137127275.html

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