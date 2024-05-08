В Симферополе отрылась выставка картин ветерана
Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Солопова открылась в Симферополе
15:11 08.05.2024 (обновлено: 15:12 08.05.2024)
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
"В Государственном Совете открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера органов внутренних дел, полковника в отставке Нинеля Ивановича Солопова", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.
После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана "отражена жизнь нашего полуострова", на полотнах – крымские парки, города и поселки, отметил Константинов. Как признается сам ветеран, его "питает духовно" Крым, его природная красота. Свою выставку ветеран приурочил к 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
"Сегодня, в период СВО, когда наши солдаты сражаются с нацистской гадиной на территории бывшей Украины, мы особенно остро чувствуем связь поколений Защитников нашего Отечества. Спустя 79 лет наследники победителей вновь проявляют мужество и стойкость духа на поле боя", – написал Константинов.
Также он отметил, что праздник 9 Мая с каждым годом обретает все новые, более глубокие, смыслы, что и позволяет не отдаляться духовно от событий тех лет.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
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В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
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В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
1 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
2 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
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