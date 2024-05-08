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В Симферополе отрылась выставка картин ветерана - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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В Симферополе отрылась выставка картин ветерана
В Симферополе отрылась выставка картин ветерана - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Симферополе отрылась выставка картин ветерана
Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T15:11
2024-05-08T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана "отражена жизнь нашего полуострова", на полотнах – крымские парки, города и поселки, отметил Константинов. Как признается сам ветеран, его "питает духовно" Крым, его природная красота. Свою выставку ветеран приурочил к 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом.Также он отметил, что праздник 9 Мая с каждым годом обретает все новые, более глубокие, смыслы, что и позволяет не отдаляться духовно от событий тех лет.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 9 мая посетители Художественного музея имени Михаила Крошицкого смогут увидеть легендарную картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".8 мая в Крымском академическом русском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля об артистах-подпольщиках "Они были актерами".Читайте также на РИА Новости Крым:Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятияКак можно отпраздновать День Победы в России"Свечи памяти" зажгли в Крыму
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В Симферополе отрылась выставка картин ветерана

Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Солопова открылась в Симферополе

15:11 08.05.2024 (обновлено: 15:12 08.05.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова открылась в Госсовете Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

"В Государственном Совете открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера органов внутренних дел, полковника в отставке Нинеля Ивановича Солопова", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.

После окончания войны Солопов служил в органах внутренних дел. Он увлекся живописью в 70 лет, когда вышел на пенсию. В работах ветерана "отражена жизнь нашего полуострова", на полотнах – крымские парки, города и поселки, отметил Константинов. Как признается сам ветеран, его "питает духовно" Крым, его природная красота. Свою выставку ветеран приурочил к 79-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
"Сегодня, в период СВО, когда наши солдаты сражаются с нацистской гадиной на территории бывшей Украины, мы особенно остро чувствуем связь поколений Защитников нашего Отечества. Спустя 79 лет наследники победителей вновь проявляют мужество и стойкость духа на поле боя", – написал Константинов.
Также он отметил, что праздник 9 Мая с каждым годом обретает все новые, более глубокие, смыслы, что и позволяет не отдаляться духовно от событий тех лет.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
1 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
2 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
1 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
2 из 2
В Государственном Совете Крыма открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Нинеля Солопова.
© Telegram-канал Владимира Константинова
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 9 мая посетители Художественного музея имени Михаила Крошицкого смогут увидеть легендарную картину Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".
8 мая в Крымском академическом русском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля об артистах-подпольщиках "Они были актерами".
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