Рейтинг@Mail.ru
Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240102/zabolevaemost-covid-19-situatsiya-v-rossii-i-v-krymu-1133957676.html
Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму
Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T15:01
2024-01-02T14:28
новости
коронавирус
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус в крыму
здоровье
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125555687_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_cf3ca33f1dac3fe04f48f7596b679a04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В период с 25 по 31 декабря по всей стране госпитализировали 6046 человек, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели почти 90 тысяч человек, подтверждено 206 летальных исходов.В Крыму за неделю выявили 281 случай заболевания COVID-19, госпитализированы 80 человек, три пациента скончались.В Севастополе зафиксированы 267 случаев, госпитализированы 14 пациентов, один заболевший скончался.Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ. В 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России.Увеличение заболеваемости отмечено в шести регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниРост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125555687_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_423c5f4dea13dd00b3925cc4ed0d922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, коронавирус, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, здоровье, новости крыма
Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась почти на 30%

15:01 02.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19
Лечение от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 28,6%", – говорится в сообщении.

В период с 25 по 31 декабря по всей стране госпитализировали 6046 человек, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели почти 90 тысяч человек, подтверждено 206 летальных исходов.
В Крыму за неделю выявили 281 случай заболевания COVID-19, госпитализированы 80 человек, три пациента скончались.
В Севастополе зафиксированы 267 случаев, госпитализированы 14 пациентов, один заболевший скончался.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ. В 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России.
Увеличение заболеваемости отмечено в шести регионах страны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ
Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
 
НовостиКоронавирусЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКоронавирус в КрымуЗдоровьеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Еще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областью
15:01Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму
14:22Российская ПВО перехватила 11 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха"
14:09Потери ВСУ за сутки: более 700 боевиков и семь танков
13:57Еще пять ракет "Ольха" сбиты над Белгородской областью
13:43Четыре ракеты "Ольха" сбиты над Белгородской областью
13:31Крымский мост: в очереди сотни автомобилей
13:22Групповой удар по объектам ВПК на Украине: какие цели поражены
13:19В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
12:52На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
12:43Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
12:16В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
12:04От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме
11:36Нештатный сход боеприпаса произошел над Воронежской областью
11:06Никакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
10:36"Изолировать Крым": Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году
09:44Взрывы на Украине: Киев без света и воды, пожары в Харькове
09:18Кинодраконы мира: от мультфильмов до драм
08:36Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт
08:01Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика
Лента новостейМолния