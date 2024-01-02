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Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму

Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Заболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T15:01

2024-01-02T15:01

2024-01-02T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю 2023 года уменьшилось более чем на 28%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В период с 25 по 31 декабря по всей стране госпитализировали 6046 человек, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели почти 90 тысяч человек, подтверждено 206 летальных исходов.В Крыму за неделю выявили 281 случай заболевания COVID-19, госпитализированы 80 человек, три пациента скончались.В Севастополе зафиксированы 267 случаев, госпитализированы 14 пациентов, один заболевший скончался.Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ. В 12 регионах этот показатель выше, чем в среднем по России.Увеличение заболеваемости отмечено в шести регионах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниРост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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