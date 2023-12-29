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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
В дни новогодних и рождественских каникул, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно), будут работать отделения для приема больных с... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T19:35
2023-12-29T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно), будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов, динамическое наблюдение за пациентами в этот период не прекратится. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.Уточняется, что больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни, в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно), обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому.Кроме того, будет обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты, страдающие другими заболеваниями.При необходимости будет осуществляться доставка лекарств для лечения новой коронавирусной инфекцией на дому при первичном осмотре пациента. В праздники также будет обеспечен забор биоматериала на дому для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп.Контактные центры в медорганизациях амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению медикаментами будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00.3 по 5 января 2024 года с 09:00 до 14:00 будет осуществлен дополнительный амбулаторный прием узкими специалистами (согласно графику), участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, акушерами-гинекологами, стоматологами.В ведомстве напомнили, что с графиками работы поликлиник в выходные и праздники можно ознакомиться на официальных сайтах медицинских организаций.Кроме того, открыта "горячая линия" регионального минздрава: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.Ранее сообщалось, что Правительство России направит свыше 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровКак в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективыПочему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
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РИА Новости Крым
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4.7
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здоровье, крым, новый год, новый год 2024, здравоохранение в крыму и севастополе
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

В праздники помощь больным в условиях круглосуточных стационаров окажут в полном объеме

19:35 29.12.2023
 
© Фото: пресс-служба ТФОМС РКРабота поликлиники
Работа поликлиники
© Фото: пресс-служба ТФОМС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно), будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов, динамическое наблюдение за пациентами в этот период не прекратится. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Республики Крым.

"Медицинскими организациями, оказывающими помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", – говорится в Telegram-сообщении.

Уточняется, что больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни, в период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года (включительно), обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому.
Кроме того, будет обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты, страдающие другими заболеваниями.
При необходимости будет осуществляться доставка лекарств для лечения новой коронавирусной инфекцией на дому при первичном осмотре пациента. В праздники также будет обеспечен забор биоматериала на дому для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп.
Контактные центры в медорганизациях амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению медикаментами будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00.
3 по 5 января 2024 года с 09:00 до 14:00 будет осуществлен дополнительный амбулаторный прием узкими специалистами (согласно графику), участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, акушерами-гинекологами, стоматологами.

"Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что с графиками работы поликлиник в выходные и праздники можно ознакомиться на официальных сайтах медицинских организаций.
Кроме того, открыта "горячая линия" регионального минздрава: 122; 8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12.
Ранее сообщалось, что Правительство России направит свыше 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников.
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Заголовок открываемого материала
19:35Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
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