https://crimea.ria.ru/20231225/na-zarplaty-medikam-dopolnitelno-vydelili-75-mlrd-rubley-1133787303.html

На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей

На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2023

На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей

Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T16:49

2023-12-25T16:49

2023-12-25T16:49

правительство россии

здравоохранение в россии

здравоохранение в крыму и севастополе

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финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Уточняется, что средства в размере 7,5 млрд рублей будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования и направлены на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Согласно документу, в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.Республика Крым получит более 40 млн рублей дополнительного финансирования, Севастополь – почти 22 млн рублей.Как сообщала ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико, самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадамиВ Крыму назвали самую дефицитную профессию на селеИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, зарплата, финансы, новости