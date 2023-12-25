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На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей
На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2023
На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей
Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T16:49
2023-12-25T16:49
правительство россии
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
зарплата
финансы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Уточняется, что средства в размере 7,5 млрд рублей будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования и направлены на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Согласно документу, в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.Республика Крым получит более 40 млн рублей дополнительного финансирования, Севастополь – почти 22 млн рублей.Как сообщала ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико, самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Служба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадамиВ Крыму назвали самую дефицитную профессию на селеИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство россии, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, зарплата, финансы, новости
На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублей

Кабмин выделил дополнительно 7,5 млрд рублей на зарплаты медикам в 2024 году

16:49 25.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей дополнительно на зарплату медработников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Уточняется, что средства в размере 7,5 млрд рублей будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования и направлены на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.
"Необходимо как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы такие сотрудники получали положенные им выплаты в полном объеме и в срок", – подчеркнул Мишустин в ходе заседания с вице-премьерами.
Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Согласно документу, в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
Республика Крым получит более 40 млн рублей дополнительного финансирования, Севастополь – почти 22 млн рублей.
Как сообщала ранее вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико, самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты.
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