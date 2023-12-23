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Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ
Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ
Рост случаев заболевания COVID-19 в мире составил 52% за 28 дней, зарегистрировано 850 тысяч случаев заболевания, говорится в еженедельной эпидемиологической... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T09:44
2023-12-23T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Рост случаев заболевания COVID-19 в мире составил 52% за 28 дней, зарегистрировано 850 тысяч случаев заболевания, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.За указанный период более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы – это на 23% больше, чем в предыдущий период. Умерли от коронавируса три тысячи человек. Более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) – это на 51% больше, чем в предыдущие 28 дней.Во вторник в Минздраве РФ сообщили, что за неделю в России подтверждены 164 летальных исхода от последствий коронавируса.На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус, воз, новости, здоровье, в мире
Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем на 50 процентов

09:44 23.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазвертывание мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19
Развертывание мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Рост случаев заболевания COVID-19 в мире составил 52% за 28 дней, зарегистрировано 850 тысяч случаев заболевания, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

"Во всем мире число новых случаев (COVID-19 – ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", – цитирует документ РИА Новости.

За указанный период более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы – это на 23% больше, чем в предыдущий период. Умерли от коронавируса три тысячи человек. Более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) – это на 51% больше, чем в предыдущие 28 дней.
Во вторник в Минздраве РФ сообщили, что за неделю в России подтверждены 164 летальных исхода от последствий коронавируса.
На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.
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