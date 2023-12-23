https://crimea.ria.ru/20231223/rost-po-covid-19-na-50-za-mesyats-i-sotni-tysyach-zabolevshikh-soobschenie-voz-1133747161.html

Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ

Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Рост по COVID-19 на 50% за месяц и сотни тысяч заболевших: сообщение ВОЗ

Рост случаев заболевания COVID-19 в мире составил 52% за 28 дней, зарегистрировано 850 тысяч случаев заболевания, говорится в еженедельной эпидемиологической... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T09:44

2023-12-23T09:44

2023-12-23T09:44

коронавирус

воз

новости

здоровье

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/04/1119121506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2016684ebb1a50720cfea5eab2751d49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Рост случаев заболевания COVID-19 в мире составил 52% за 28 дней, зарегистрировано 850 тысяч случаев заболевания, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.За указанный период более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы – это на 23% больше, чем в предыдущий период. Умерли от коронавируса три тысячи человек. Более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) – это на 51% больше, чем в предыдущие 28 дней.Во вторник в Минздраве РФ сообщили, что за неделю в России подтверждены 164 летальных исхода от последствий коронавируса.На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, воз, новости, здоровье, в мире