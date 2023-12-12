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Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на десять процентов за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 51 регионе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T11:46
2023-12-12T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на десять процентов за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 51 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.В медучреждения страны госпитализирован 9451 человек. Число стационарных больных выросло в 44 регионах, в том числе в 22 более, чем в среднем по стране.Выздоровели 97 345 человек. Скончались от осложнений болезни 148 пациентов.Как сообщалось, на территории Республики Крым за истекшую неделю выявлено 388 случаев коронавирусной инфекции, что на 133% выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе зарегистрировано 290 случаев, что на 2% ниже показателя предыдущей недели. В городе-герое зарегистрировано два летальных исхода, в республике смертельных случаев не выявлено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, национальный проект "здравоохранение", общество, роспотребнадзор, новости
Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 9,7% - оперштаб

11:46 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на десять процентов за неделю, увеличение числа заболевших зафиксировано в 51 регионе. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте Российской Федерации, в том числе в 26 регионах оно выше, чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
В медучреждения страны госпитализирован 9451 человек. Число стационарных больных выросло в 44 регионах, в том числе в 22 более, чем в среднем по стране.
Выздоровели 97 345 человек. Скончались от осложнений болезни 148 пациентов.
Как сообщалось, на территории Республики Крым за истекшую неделю выявлено 388 случаев коронавирусной инфекции, что на 133% выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе зарегистрировано 290 случаев, что на 2% ниже показателя предыдущей недели. В городе-герое зарегистрировано два летальных исхода, в республике смертельных случаев не выявлено.
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