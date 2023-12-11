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В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19
В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем вдвое – на 133 процента. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T14:15
2023-12-11T14:15
2023-12-11T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем вдвое – на 133 процента. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Во избежание заражения ковидом жителям полуострова, а особенно лицам группы риска – пожилым крымчанам и людям с хроническими заболеваниями - рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений. Кроме того, жителей призывают ограничить посещение общественных мест.Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
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В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 133 процента