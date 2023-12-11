https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-rezko-vyrosla-zabolevaemost-covid-19-1133464233.html

В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19

В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем вдвое – на 133 процента. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T14:15

2023-12-11T14:15

2023-12-11T14:15

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

коронавирус

роспотребнадзор

крым

новости крыма

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0b/1119786985_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_454d4bc1083f86cbd406e4d2b25ae5b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла более чем вдвое – на 133 процента. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Во избежание заражения ковидом жителям полуострова, а особенно лицам группы риска – пожилым крымчанам и людям с хроническими заболеваниями - рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений. Кроме того, жителей призывают ограничить посещение общественных мест.Проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на территории региона продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"Люди стали чаще болеть COVID-19: ситуация в стране и миреМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, общество