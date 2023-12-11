https://crimea.ria.ru/20231211/v-rossii-zaregistrirovana-obnovlennaya-vaktsina-sputnik-layt-1133452088.html

В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"

В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт" - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"

В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" антигенный состав которой был обновлен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T10:37

2023-12-11T10:37

2023-12-11T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" антигенный состав которой был обновлен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава пишет РИА Новости.Сейчас завершается процедура государственного контроля качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора. Уже зарегистрированную вакцину выведут в гражданский оборот, также это позволит дать старт поставкам по заказам регионов.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что отгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале текущей недели.Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. В начале декабря с подтвержденным диагнозом были госпитализированы 8981 человек, что на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализированных выросло в 52 субъектах страны, в том числе в 26 регионах оно выше, чем в среднем по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниВ Крыму превышен эпидпорог по ОРВИСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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