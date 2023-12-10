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Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
Отгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T15:34
2023-12-10T15:34
2023-12-10T15:34
александр гинцбург
вакцина
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Отгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.По словам Гинцбурга, Минздрав РФ уже согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", необходимые изменения внесены в инструкцию.И добавил, что после этого можно будет ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины.В исследовании обновленной вакцины приняли участие 50 человек. В ходе эксперимента никаких значимых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" были официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново нет необходимости.Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом в среду сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниСитуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась – РоспотребнадзорВ Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ
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александр гинцбург, вакцина, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, вакцинация, новости
Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
Обновленная вакцина "Спутник Лайт" начнет поступать в регионы в начале будущей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Отгрузка 135 тысяч доз обновленной вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнется в начале будущей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Уже наработаны и готовы 135 тысяч доз вакцины. Препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник", – цитирует издание директора НИЦ.
По словам Гинцбурга, Минздрав РФ уже согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", необходимые изменения внесены в инструкцию.
"В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Это должно занять 1,5-2 часа", – сказал эпидемиолог.
И добавил, что после этого можно будет ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины.
В исследовании обновленной вакцины приняли участие 50 человек. В ходе эксперимента никаких значимых побочных эффектов у добровольцев выявлено не было. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" были официально переданы в Минздрав, регистрировать препарат заново нет необходимости.
Рост заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией в стране продолжается. Об этом в среду сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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