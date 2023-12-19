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Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:57
2023-12-19T11:57
2023-12-19T11:57
коронавирус
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анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России.Уточняется, что за 50-ю неделю года – с 11 по 17 декабря – госпитализирован 8701 человек, на 7,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в 34 субъектах зафиксирован рост числа госпитализаций, показатели в 15 регионах превышают среднероссийские.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 64,9 и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 11,5%.На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили более 10 тысяч случаев кориЗаболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 133 процентаВ России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
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коронавирус, новости, здоровье, здравоохранение в россии, анна попова, минздрав рф
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
Минздрав РФ: 164 летальных исхода от последствий коронавируса подтверждены за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что за 50-ю неделю года – с 11 по 17 декабря – госпитализирован 8701 человек, на 7,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
"По данным на 19 декабря подтверждены 164 летальных исхода. Выздоровели 104 752 человека, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущей неделей", – сказано в Telegram-канале министерства.
Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в 34 субъектах зафиксирован рост числа госпитализаций, показатели в 15 регионах превышают среднероссийские.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 64,9 и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 11,5%.
На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны
. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила
, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.
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