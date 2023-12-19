Рейтинг@Mail.ru
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/bolee-150-chelovek-umerli-ot-posledstviy-covid-19-v-rossii-za-nedelyu-1133646277.html
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:57
2023-12-19T11:57
коронавирус
новости
здоровье
здравоохранение в россии
анна попова
минздрав рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123298453_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_194ff3c15d1f0238779eee9284fdb085.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России.Уточняется, что за 50-ю неделю года – с 11 по 17 декабря – госпитализирован 8701 человек, на 7,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в 34 субъектах зафиксирован рост числа госпитализаций, показатели в 15 регионах превышают среднероссийские.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 64,9 и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 11,5%.На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили более 10 тысяч случаев кориЗаболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 133 процентаВ России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123298453_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_cfafe98bab7ceb0950b87989491cf601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, новости, здоровье, здравоохранение в россии, анна попова, минздрав рф
Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю

Минздрав РФ: 164 летальных исхода от последствий коронавируса подтверждены за неделю

11:57 19.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что за 50-ю неделю года – с 11 по 17 декабря – госпитализирован 8701 человек, на 7,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"По данным на 19 декабря подтверждены 164 летальных исхода. Выздоровели 104 752 человека, что на 7,6% больше по сравнению с предыдущей неделей", – сказано в Telegram-канале министерства.

Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в 34 субъектах зафиксирован рост числа госпитализаций, показатели в 15 регионах превышают среднероссийские.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 64,9 и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 11,5%.
На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выявили более 10 тысяч случаев кори
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 133 процента
В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
 
КоронавирусНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииАнна ПоповаМинздрав РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
12:36В ялтинских горах спасли мужчину без сознания
12:18ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
12:05Ураган повредил более 90 берегоукрепительных сооружений и пляжей в Крыму
11:57Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю
11:46Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью
11:2717 провальных атак ВСУ: уничтожены еще 680 украинских боевиков
11:21Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ
11:17В Крыму СК и прокуратура проверят факт нарушения прав многодетной семьи
11:05Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
10:57Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники
10:48Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчину
10:28Незаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов
10:02Драка у избиркома: прозападные силы устроили беспорядки в Белграде
09:55Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
09:48Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
09:42Центр Севастополя обесточен
09:34Шторм остановил работу парома в Севастополе
09:26Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
09:13Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Лента новостейМолния