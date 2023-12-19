https://crimea.ria.ru/20231219/bolee-150-chelovek-umerli-ot-posledstviy-covid-19-v-rossii-za-nedelyu-1133646277.html

Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю

Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Более 150 человек умерли от последствий Covid-19 в России за неделю

В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T11:57

2023-12-19T11:57

2023-12-19T11:57

коронавирус

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здравоохранение в россии

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В России снизилось число новых случаев коронавирусной инфекции. При этом число госпитализаций выросло в 37 субъектах, сообщает пресс-служба Минздрава России.Уточняется, что за 50-ю неделю года – с 11 по 17 декабря – госпитализирован 8701 человек, на 7,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.Увеличение заболеваемости отмечено в 37 субъектах, в том числе в 24 регионах оно выше, чем в среднем по стране. Кроме того, в 34 субъектах зафиксирован рост числа госпитализаций, показатели в 15 регионах превышают среднероссийские.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 64,9 и вырос по сравнению с предыдущей неделей на 11,5%.На прошлой неделе медики выявили рост числа заболевших в 51 регионе страны. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас не требует введения жестких ограничительных мер.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили более 10 тысяч случаев кориЗаболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю выросла на 133 процентаВ России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, новости, здоровье, здравоохранение в россии, анна попова, минздрав рф