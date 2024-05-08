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Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ размещен... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T15:59
2024-05-08T15:59
владимир путин (политик)
россия
закон и право
новости
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культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Данная политика направлена на формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также борьбу с деструктивными идеологическими установками.Согласно указу, Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, которое сплотило русский и другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие.При этом страна сталкивается с недружественными действиями Запада, направленными на отрицание или приуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации, на искажение представления о стране, разрушение целостности российского общества и государства.Для противодействия этим вызовам президент поручил:- популяризовать достижения российской науки и культуры;- сохранять память о значимых событиях и выдающихся личностях в истории России, защитниках Отечества;- заниматься патриотическим воспитанием;- расширять и совершенствовать просветительскую работу с россиянами, проживающими за рубежом;- обеспечить доступ к достоверным и научно обоснованным историческим знаниям и объективной информации о месте и роли России в мировой истории;- повысить престиж профессий, связанных с историческим просвещением.При реализации государственной политики будет создана единая платформа с доступом к материалам по истории России, а также линейка учебников по истории, в том числе родного края.Российский лидер также поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр. Это необходимо, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.Кроме того, президент поручил провести работу по повышению исторической грамотности россиян, в числе которых:- разработка и принятие единого федерального историко-культурного стандарта;- популяризация истории развития культуры, науки, техники, ВПК и военной истории России;- формирование госпрограммы по развитию школьного и студенческого познавательного туризма;- поддержка исторического краеведения;- создание произведений, формирующих негативное отношение к нацизму;- возрождение внеклассного и внеаудиторного исторического просвещения.Указ вступил в силу со дня его подписания, 8 мая.Во вторник 7 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия уверенно смотрит вперед – ПутинБезопасность народов России для меня превыше всего – ПутинПутин: судьбу России мы будем определять только сами
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество, культура
Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения

Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения

15:59 08.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения", - сказано в документе.
Данная политика направлена на формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также борьбу с деструктивными идеологическими установками.
Согласно указу, Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, которое сплотило русский и другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие.
"В основе самосознания российского общества лежат традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее народа", – подчеркивается в документе.
При этом страна сталкивается с недружественными действиями Запада, направленными на отрицание или приуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации, на искажение представления о стране, разрушение целостности российского общества и государства.
Для противодействия этим вызовам президент поручил:
- популяризовать достижения российской науки и культуры;
- сохранять память о значимых событиях и выдающихся личностях в истории России, защитниках Отечества;
- заниматься патриотическим воспитанием;
- расширять и совершенствовать просветительскую работу с россиянами, проживающими за рубежом;
- обеспечить доступ к достоверным и научно обоснованным историческим знаниям и объективной информации о месте и роли России в мировой истории;
- повысить престиж профессий, связанных с историческим просвещением.
При реализации государственной политики будет создана единая платформа с доступом к материалам по истории России, а также линейка учебников по истории, в том числе родного края.
Российский лидер также поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр. Это необходимо, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.
Кроме того, президент поручил провести работу по повышению исторической грамотности россиян, в числе которых:
- разработка и принятие единого федерального историко-культурного стандарта;
- популяризация истории развития культуры, науки, техники, ВПК и военной истории России;
- формирование госпрограммы по развитию школьного и студенческого познавательного туризма;
- поддержка исторического краеведения;
- создание произведений, формирующих негативное отношение к нацизму;
- возрождение внеклассного и внеаудиторного исторического просвещения.
Указ вступил в силу со дня его подписания, 8 мая.
Во вторник 7 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
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