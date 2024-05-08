https://crimea.ria.ru/20240508/ukaz-putina-ob-osnovakh-gospolitiki-v-oblasti-istoricheskogo-prosvescheniya-1137128374.html

Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения

Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ размещен... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T15:59

2024-05-08T15:59

2024-05-08T15:59

владимир путин (политик)

россия

закон и право

новости

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Данная политика направлена на формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также борьбу с деструктивными идеологическими установками.Согласно указу, Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, которое сплотило русский и другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие.При этом страна сталкивается с недружественными действиями Запада, направленными на отрицание или приуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации, на искажение представления о стране, разрушение целостности российского общества и государства.Для противодействия этим вызовам президент поручил:- популяризовать достижения российской науки и культуры;- сохранять память о значимых событиях и выдающихся личностях в истории России, защитниках Отечества;- заниматься патриотическим воспитанием;- расширять и совершенствовать просветительскую работу с россиянами, проживающими за рубежом;- обеспечить доступ к достоверным и научно обоснованным историческим знаниям и объективной информации о месте и роли России в мировой истории;- повысить престиж профессий, связанных с историческим просвещением.При реализации государственной политики будет создана единая платформа с доступом к материалам по истории России, а также линейка учебников по истории, в том числе родного края.Российский лидер также поручил осуществлять контроль за рынком компьютерных игр. Это необходимо, чтобы исключить распространение искаженного представления об исторических событиях. Еще одна задача — замена иностранных образовательных цифровых платформ на отечественные.Кроме того, президент поручил провести работу по повышению исторической грамотности россиян, в числе которых:- разработка и принятие единого федерального историко-культурного стандарта;- популяризация истории развития культуры, науки, техники, ВПК и военной истории России;- формирование госпрограммы по развитию школьного и студенческого познавательного туризма;- поддержка исторического краеведения;- создание произведений, формирующих негативное отношение к нацизму;- возрождение внеклассного и внеаудиторного исторического просвещения.Указ вступил в силу со дня его подписания, 8 мая.Во вторник 7 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия уверенно смотрит вперед – ПутинБезопасность народов России для меня превыше всего – ПутинПутин: судьбу России мы будем определять только сами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество, культура