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"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне - РИА Новости Крым, 08.05.2024
"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
В канун 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастопольском государственном университете (СевГУ) открылась фотовыставка... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T13:57
2024-05-08T14:01
севастополь
выставка
великая отечественная война
совинформбюро
история
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости крыма
севастопольский государственный университет (севгу)
елена черышева
владимир нечаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В канун 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастопольском государственном университете (СевГУ) открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Советские фотокорреспонденты, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, навечно запечатлели подвиг русского солдата на передовой, простых людей на фронте и в тылу. Всего представлено 30 черно-белых фотографий, на которых главный герой – единый народ, несший на плечах бремя войны."Освобождение Севастополя стало финальной точкой в Освобождении Крыма в 1944 году. Все эти 35 героических дней вместе с солдатами Красной армии прошли и военные корреспонденты Совинформбюро. Наш специальный проект – дань памяти их профессиональному и гражданскому подвигу", — подчеркнула начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта Наталья Тюрина.Исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил важность знакомства студентов с историей событий Великой Отечественной войны в формате, позволяющем ощутить сопричастность к героической истории страны.Заведующий кафедрой "Всеобщая история и мировая культура" Елена Бойцова отметила, что каждая такая выставка – событие, которое напоминает неразрывную связь героической, но далекой истории и современности. Ведь на фотографиях запечатлены освободители крымской земли, имена которых сегодня носят улицы города-героя Севастополя – командующий Черноморским флотом Филипп Октябрьский и командир 1-го Севастопольского полка морской пехоты Павел Горпищенко. В каждом из представленных на выставке снимке – истории людей, история страны, история того, как русский народ приближал День Победы в Великой Отечественной войне.
https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-otkrylas-vystavka-voennykh-korrespondentov-rossii-segodnya-1136572398.html
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севастополь, выставка, великая отечественная война, совинформбюро, история, международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), елена черышева, владимир нечаев
"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

В Севастополе открылась фотовыставка из архива Совинформбюро "Освобождение. Путь к Победе"

13:57 08.05.2024 (обновлено: 14:01 08.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка "Россия сегодня" в Севастополе
Выставка Россия сегодня в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В канун 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастопольском государственном университете (СевГУ) открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".
Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Советские фотокорреспонденты, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, навечно запечатлели подвиг русского солдата на передовой, простых людей на фронте и в тылу.
"Земля Севастополя пропитана кровью защитников города, Крыма, нашей Родины от фашистских захватчиков! На представленных фотографиях запечатлены героизм и мужество наших предков, победивших самое настоящее человеческое зло прошлого столетия", – сказала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.
Всего представлено 30 черно-белых фотографий, на которых главный герой – единый народ, несший на плечах бремя войны.
"Освобождение Севастополя стало финальной точкой в Освобождении Крыма в 1944 году. Все эти 35 героических дней вместе с солдатами Красной армии прошли и военные корреспонденты Совинформбюро. Наш специальный проект – дань памяти их профессиональному и гражданскому подвигу", — подчеркнула начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта Наталья Тюрина.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "России сегодня" в Севастополе

Выставка Россия сегодня в Севастополе
1 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "России сегодня" в Севастополе

Выставка Россия сегодня в Севастополе
2 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "России сегодня" в Севастополе

Выставка Россия сегодня в Севастополе
3 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "России сегодня" в Севастополе

Выставка Россия сегодня в Севастополе
4 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Выставка "России сегодня" в Севастополе

Выставка Россия сегодня в Севастополе
5 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Выставка "России сегодня" в Севастополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил важность знакомства студентов с историей событий Великой Отечественной войны в формате, позволяющем ощутить сопричастность к героической истории страны.
"Подобного рода выставки дают молодым людям возможность погрузиться в историю, ощутить связь поколений. И таким образом способствуют более глубокому пониманию сегодняшнего пути России и того огромного вклада, огромного труда, тех огромных жертв, которые наш народ в свое время заплатил за то, чтобы быть свободным, суверенным народом в этом мире", – сказал Нечаев.
Заведующий кафедрой "Всеобщая история и мировая культура" Елена Бойцова отметила, что каждая такая выставка – событие, которое напоминает неразрывную связь героической, но далекой истории и современности. Ведь на фотографиях запечатлены освободители крымской земли, имена которых сегодня носят улицы города-героя Севастополя – командующий Черноморским флотом Филипп Октябрьский и командир 1-го Севастопольского полка морской пехоты Павел Горпищенко. В каждом из представленных на выставке снимке – истории людей, история страны, история того, как русский народ приближал День Победы в Великой Отечественной войне.
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15 апреля, 19:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Севастополе открылась выставка военных корреспондентов "России сегодня"
 
СевастопольВыставкаВеликая Отечественная войнаСовинформбюроИсторияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Новости КрымаСевастопольский государственный университет (СевГУ)Елена ЧерышеваВладимир Нечаев
 
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