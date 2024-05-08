https://crimea.ria.ru/20240508/rossiya-segodnya-predstavila-v-sevastopole-unikalnuyu-vystavku-o-voyne-1137124698.html

"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне - РИА Новости Крым, 08.05.2024

"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

В канун 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастопольском государственном университете (СевГУ) открылась фотовыставка... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T13:57

2024-05-08T13:57

2024-05-08T14:01

севастополь

выставка

великая отечественная война

совинформбюро

история

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости крыма

севастопольский государственный университет (севгу)

елена черышева

владимир нечаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В канун 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в Севастопольском государственном университете (СевГУ) открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Советские фотокорреспонденты, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, навечно запечатлели подвиг русского солдата на передовой, простых людей на фронте и в тылу. Всего представлено 30 черно-белых фотографий, на которых главный герой – единый народ, несший на плечах бремя войны."Освобождение Севастополя стало финальной точкой в Освобождении Крыма в 1944 году. Все эти 35 героических дней вместе с солдатами Красной армии прошли и военные корреспонденты Совинформбюро. Наш специальный проект – дань памяти их профессиональному и гражданскому подвигу", — подчеркнула начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта Наталья Тюрина.Исполняющий обязанности ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил важность знакомства студентов с историей событий Великой Отечественной войны в формате, позволяющем ощутить сопричастность к героической истории страны.Заведующий кафедрой "Всеобщая история и мировая культура" Елена Бойцова отметила, что каждая такая выставка – событие, которое напоминает неразрывную связь героической, но далекой истории и современности. Ведь на фотографиях запечатлены освободители крымской земли, имена которых сегодня носят улицы города-героя Севастополя – командующий Черноморским флотом Филипп Октябрьский и командир 1-го Севастопольского полка морской пехоты Павел Горпищенко. В каждом из представленных на выставке снимке – истории людей, история страны, история того, как русский народ приближал День Победы в Великой Отечественной войне.

https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-otkrylas-vystavka-voennykh-korrespondentov-rossii-segodnya-1136572398.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, выставка, великая отечественная война, совинформбюро, история, международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), елена черышева, владимир нечаев