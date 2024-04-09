https://crimea.ria.ru/20240409/ot-sovinformbyuro-v-krymu-pokazhut-unikalnye-kadry-vremen-vov-1136403161.html

От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВ

От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВ - РИА Новости Крым, 09.04.2024

От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВ

10 апреля в Симферополе открывается специальная фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе", а 11 апреля в Судаке и Керчи – "Освобождение. Путь к Победе. Герои... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T16:52

2024-04-09T16:52

2024-04-09T17:08

80 лет освобождения крыма

великая отечественная война

новости крыма

история

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крым в истории: секреты, факты, фото

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. 10 апреля в Симферополе открывается специальная фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе", а 11 апреля в Судаке и Керчи – "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Обе экспозиции основаны на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящены 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Крым.Выставка для студентов КФУВ Симферополе выставка "Освобождение. Путь к Победе" откроется на базе КФУ им. В. И. Вернадского. Экспозицию "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" покажут в Судаке, в музее-заповеднике "Судакская крепость", а в Керчи – в стенах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Кроме того, уникальные фотографии представят на одной из локаций в Симферополе.В каждой выставке будет представлено по 30 изображений. Это абсолютно полностью оригинальные экспликации.КФУ был выбран как площадка, потому что здесь крупнейшая историческая кафедра, работают ведущие специалисты, отметила она.Выставка, рассчитанная на студентов, рассказывает о событиях 1942-1944 годов и отражает динамику Крыма, который находился в ситуации борьбы, блокады, освобождения и Победы. Все для того, чтобы замотивировать студентов и школьников вернуться к этой истории – поговорить со своими взрослыми, в семье, пройтись по узнаваемым местам, погрузиться в эту историю, сказала Тюрина.Зритель увидит впервые"Вторая фотовыставка носит название "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма". Она уникальная. Это наш низкий поклон каждому жителю полуострова, каждой семье и человеку, всем, кто на своих плечах вынес эту историю. А также детям, которые прошли войну. Там очень много детских и женских образов, много изображений героев Крыма, которые зритель увидит впервые. Фактически в рамках этого проекта мы ввели в оборот около 300 новых фотофактов, изображений, которые ранее нигде не демонстрировались", – уточнила руководитель спецпроекта.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" в первую очередь показывает образ человека на войне. Но "изначально проект задумывался как дань памяти сотрудникам Совинформбюро", ведь и РИА Новости и Медиагруппа "Россия сегодня" являются "наследниками" этого агентства, созданного в 1941 году, и правообладателями фотоархива."Фотоархив уникальнейший, потому что две трети наших военных корреспондентов были фотокорами. <…> "Освобождение. Путь к Победе" – это больше, чем проект, потому что мы, глядя на эти фотографии, вспоминаем своих предков. Практически у каждого сотрудника агентства в семье есть ветеран, личная очень история, и этот нерв, это воспоминание, через то, что мы видим на этих фотофактах, через те места, которые мы видим – в большинстве случаев эти места сохранились", – рассказала Тюрина. И добавила, что в процессе работы над фотовыставкой были отобраны только те сюжеты, которые сохранились и узнаваемы сегодня современниками, чтобы можно было сопоставить прошлое и настоящее.Также она отметила, что за каждой из выставок, помимо создания концепции, стоит очень большая работа историков, редакторов, специалистов, которые исследовали каждый кадр, титровку, каждый элемент того, что зритель увидит в фокусе объектива журналиста "Совинформбюро".Выставку с инновациями покажут всемИнтересно, что на выставке будет использоваться "элемент инновации" – на фотографиях размещены QR-коды с подкастами: благодаря 20-минутным аудиороликам, начитанным на доступном языке, зрители смогут погрузиться в прошлое.Выставки будут экспонироваться в учреждениях республики до конца мая. Затем региональный минкульт примет решение об их дальнейшем размещении на постоянной основе.Читайте также на РИА Новости Крым:Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о ХерсонесеВ Севастополе открылась выставка картин Виктора БутаВ Симферополе открылся новый музей археологии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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