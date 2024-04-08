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Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе

Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе

В Севастополе завершается международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимают десятки художников из России и других... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T08:23

2024-04-08T08:23

2024-04-08T08:23

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе завершается международный творческий пленэр "Абрис. Севастополь – весна 2024", участие в котором принимают десятки художников из России и других стран. В числе них - известный мастер из Эфиопии Тесфайе Ацбеха Негга, который признался журналистам, что у него захватывало дух во время работы на Херсонесе. Эмоциями и планами мастеров поделились в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Тесфайе Ацбеха Негга преподает в университете промышленных технологий и дизайна в Санкт-Петербурге. В России он живет и работает уже больше 30 лет. Художник участвовал в росписи храма Христа Спасителя, не раз представлял РФ на зарубежных биеннале, его работы выставляются по всему миру. Но в Севастополе их не видели. И сам он здесь не был ни разу.В город Тесфайе приехал вместе с другими участниками творческого пленэра, который организовал международный альянс стратегических проектов БРИКС. Гость признается, что был покорен атмосферой Херсонеса, где работал на минувших выходных. Его русский коллега из Москвы, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Антон Стекольщиков тоже впервые побывал в Херсонесе и вообще в Севастополе. По его словам, он, как и все участники пленэра, пытаются здесь "взять от природы как можно больше эмоционального и настоящего"."Вот этой весны настоящей, еще без особой зелени, с этими камнями, почувствовать колебание этого воздуха морского, – поделился Стекольщиков. – Херсонес чудесный. И я вообще очень рад, что мне удалось попасть в Севастополь. Этот героический город. А для меня все, что связано с Великой Отечественной войной – свято. Я чту нашу историю, не только древнюю, но и относительно близкую".По словам организатора, вице-президента международного альянса стратегических проектов БРИКС Евгения Ефремова, участников духовно-патриотические пленэров он уже третий год подряд "собирает со всего мира и практически из всех стран, лояльных к России"."Были пленэры в Ставропольском крае. А в этом году хотелось провести их в героических точках нашей страны. Потому что время требует серьезных действий со стороны художников. Мы же носители смыслов и их отражения. И Севастополь – это такое место, что невозможно было сюда не приехать. Суровый и душевный атмосферный климат Севастополя будоражит", – сказал Ефремов.Он отметил, что участники пленэра "с энтузиазмом откликнулись на его призыв и приехали сюда, не боясь ничего". Остановились все в Балаклаве, где при любой возможности, как и в самом Севастополе, не только наслаждаются видами, но и, конечно, рисуют город, бухту, закаты и людей с "героическими лицами", добавил Ефремов.Так что теперь, по его словам, каждый художник "готов выдать свою персональную выставку по итогу работы в Севастополе, которая отразит дух и состояние города и его жителей".Участие в пленэре принимают более 20 живописцев из разных регионов России и из-за рубежа. По словам Евремова, следующие пленэры планируется провести в некоторых странах Африки, а также в Китае.Увидеть картины можно будет не только в Севастополе, но и в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Москве, где их планируют выставить в Совете Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе открылась выставка картин Виктора БутаНепарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду

https://crimea.ria.ru/20240304/kogda-otkroyut-unikalnyy-park-novyy-khersones-v-sevastopole-1135395509.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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