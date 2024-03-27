Рейтинг@Mail.ru
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240327/neparadnaya-storona-parada-kak-sozdayutsya-vystavki-v-nikitskom-sadu-1136077260.html
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:48
2024-03-27T20:48
фотоленты
фото
крым
никитский ботанический сад
природа
парад тюльпанов
ялта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069804_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_875f8b2ce8b069fd93715a3b67b8bab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: пропалывают, защищают от вымерзания, подкармливают, борются с вредителями. Как красивы не только цветы, но и люди, когда они заняты творческим, созидающим трудом – в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240327/koronovidnye-i-popugaynye-novinki-na-parade-tyulpanov-v-nbs-1136076713.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069804_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_48b94b4f6472bca4a4531b8f879e6a34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, крым, никитский ботанический сад, природа, парад тюльпанов, ялта, общество
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду

Красоту весеннего цветения тюльпанов в Никитском ботаническом саду создают сотни людей

20:48 27.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБал тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: пропалывают, защищают от вымерзания, подкармливают, борются с вредителями. Как красивы не только цветы, но и люди, когда они заняты творческим, созидающим трудом – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рабочий день этих тружениц начинается в семь утра, а летом – еще раньше.

Рабочий день этих тружениц начинается в семь утра, а летом – еще раньше
1 из 7

Рабочий день этих тружениц начинается в семь утра, а летом – еще раньше.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С сорняками ведут самую непримиримую борьбу.

С сорняками ведут самую непримиримую борьбу
2 из 7

С сорняками ведут самую непримиримую борьбу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Чтобы добиться такого дружного цветения, ухаживать за луковками надо целый год.

Чтобы добиться такого дружного цветения, ухаживать за луковками надо целый год
3 из 7

Чтобы добиться такого дружного цветения, ухаживать за луковками надо целый год.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…"
Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…
4 из 7
"Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Двигаться среди хрупкой красоты надо осторожно.

Двигаться среди хрупкой красоты надо осторожно
5 из 7

Двигаться среди хрупкой красоты надо осторожно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И все-таки они – женщины: в минуты отдыха работницы любуются цветами.

И все-таки они – женщины: в минуты отдыха работницы любуются цветами
6 из 7

И все-таки они – женщины: в минуты отдыха работницы любуются цветами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За день они выхаживают больше десяти километров.

За день они выхаживают больше десяти километров
7 из 7

За день они выхаживают больше десяти километров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Рабочий день этих тружениц начинается в семь утра, а летом – еще раньше.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

С сорняками ведут самую непримиримую борьбу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Чтобы добиться такого дружного цветения, ухаживать за луковками надо целый год.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
"Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Двигаться среди хрупкой красоты надо осторожно.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

И все-таки они – женщины: в минуты отдыха работницы любуются цветами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

За день они выхаживают больше десяти километров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
15:38
Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
 
ФотолентыФотоКрымНикитский ботанический садПриродаПарад тюльпановЯлтаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
20:48Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
20:39Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД
20:23Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
20:17Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
20:06В Алуште приведут в порядок автовокзал
19:43В Севастополе резко усилится ветер – предупреждение МЧС
19:25В Крым идет 20-градусное тепло
19:01Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова
18:48"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры
18:43Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
18:21Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма
18:01Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК
17:47Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиков
17:35В Севастополе будут слышны взрывы
17:20В Белгороде в административное здание врезался БПЛА – ранена женщина
17:14Массовое ДТП в центре Курска: пострадали 10 человек
16:55В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря
16:37В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения
16:21Когда возобновят движение катера из Севастополя в Инкерман
Лента новостейМолния