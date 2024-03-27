https://crimea.ria.ru/20240327/neparadnaya-storona-parada-kak-sozdayutsya-vystavki-v-nikitskom-sadu-1136077260.html
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:48
2024-03-27T20:48
2024-03-27T20:48
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парад тюльпанов
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: пропалывают, защищают от вымерзания, подкармливают, борются с вредителями. Как красивы не только цветы, но и люди, когда они заняты творческим, созидающим трудом – в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240327/koronovidnye-i-popugaynye-novinki-na-parade-tyulpanov-v-nbs-1136076713.html
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фото, крым, никитский ботанический сад, природа, парад тюльпанов, ялта, общество
Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
Красоту весеннего цветения тюльпанов в Никитском ботаническом саду создают сотни людей