https://crimea.ria.ru/20240327/neparadnaya-storona-parada-kak-sozdayutsya-vystavki-v-nikitskom-sadu-1136077260.html

Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду

Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду

Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T20:48

2024-03-27T20:48

2024-03-27T20:48

фотоленты

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природа

парад тюльпанов

ялта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Тюльпаны – очень трудоемкая культура. Для того, чтобы они порадовали нас весной, луковицы высаживают в конце ноября. До самой весны за ними тщательно ухаживают: пропалывают, защищают от вымерзания, подкармливают, борются с вредителями. Как красивы не только цветы, но и люди, когда они заняты творческим, созидающим трудом – в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240327/koronovidnye-i-popugaynye-novinki-na-parade-tyulpanov-v-nbs-1136076713.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, никитский ботанический сад, природа, парад тюльпанов, ялта, общество