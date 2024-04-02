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В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости Крым, 02.04.2024
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин, написанных в американской тюрьме российским предпринимателем и общественно-политическим... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T19:05
2024-04-02T19:26
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин, написанных в американской тюрьме российским предпринимателем и общественно-политическим деятелем, членом Творческого союза художников России Виктором Бутом. На мероприятии он присутствовал лично вместе с супругой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.В экспозицию вошли десятки картин, созданные Виктором Бутом в камере американской тюрьмы, размером 1х1,8 метров, где он провел 14 лет. Работы написаны маслом, пастелью и акварелью, а также цветными карандашами, углем, сангиной, графитом и маркером.Среди них портреты. Путешественник Виктор Конюхов – рядом с Героем России Владимиром Жогой, здесь же ученые-конструкторы Сергей Королев и Олег Антонов, дальше – легендарные военно-транспортный самолет Ан-22 и истребитель-перехватчик Миг-31. На стене напротив – автопортрет, фантазии и натюрморты.Несмотря на то, что автору этих работ пришлось пережить, ни в одной нет депрессии, наоборот, здесь есть "ощущение радости, счастья и света", а многие даже с юмором – поделилась своим отношением к творчеству Бута его супруга Алла, художник и дизайнер, приехавшая вместе с ним в Севастополь и, в частности, на открытие выставки.Она призналась, что ее любимые работы – именно фантазии. Например, кот на цепи, который вроде, по Пушкину, сказочный, но прикованный, при этом с большими когтями: "то есть кот, который не сдается".Хранить в камере картины Буту не разрешалось – папки с работами передавали в российское посольство, и когда сотрудники ехали в отпуск, то привозили их в Москву и передавали супруге заключенного, рассказала Алла Бут."Первые выставки прошли в Москве, в Общественной палате и Совете Федерации, когда мы еще не знали, когда вернется Виктор и будет ли такая надежда вообще", – сказала она.Кроме картин, в экспозиции под стеклом представлены письма, которые писали Буту из России, в них песни, ноты, молитвы и иконы; а также поздравления с днем рождения от посольства РФ в США, коллажи из газетных вырезок и некоторые личные вещи, которыми он пользовался, будучи в заключении.По его словам, все это было передано в коробках американской стороной позже, когда обмен уже произошел. Среди таких памятных вещей – учебник русского языка: Бут преподавал его сокамерникам-американцам.Сам он выучил там еще несколько иностранных языков, в том числе персидский, и теперь знает порядка 12: на каких-то в совершенстве говорит, пишет и читает, на других – свободно общается. Выставка Виктора Бута, помимо Москвы, представлялась уже в Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Чите, Иркутске, Ульяновске.В Севастополе выставка под названием "Берег мой тонкой линией" будет доступна в СЦКиИ с 3 по 12 апреля. Организатором мероприятия выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.Читайте также на РИА Новости Крым:Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море "Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне
https://crimea.ria.ru/20240402/pust-boyatsya-viktor-but-v-sevastopole-vyskazalsya-o-ssha-i-pentagone-1136218685.html
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виктор бут, севастополь, крым, новости, новости крыма, общество, сша, россия, политика, культура
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута

В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин Виктора Бута

19:05 02.04.2024 (обновлено: 19:26 02.04.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин, написанных в американской тюрьме российским предпринимателем и общественно-политическим деятелем, членом Творческого союза художников России Виктором Бутом. На мероприятии он присутствовал лично вместе с супругой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
В экспозицию вошли десятки картин, созданные Виктором Бутом в камере американской тюрьмы, размером 1х1,8 метров, где он провел 14 лет. Работы написаны маслом, пастелью и акварелью, а также цветными карандашами, углем, сангиной, графитом и маркером.
Среди них портреты. Путешественник Виктор Конюхов – рядом с Героем России Владимиром Жогой, здесь же ученые-конструкторы Сергей Королев и Олег Антонов, дальше – легендарные военно-транспортный самолет Ан-22 и истребитель-перехватчик Миг-31. На стене напротив – автопортрет, фантазии и натюрморты.
Несмотря на то, что автору этих работ пришлось пережить, ни в одной нет депрессии, наоборот, здесь есть "ощущение радости, счастья и света", а многие даже с юмором – поделилась своим отношением к творчеству Бута его супруга Алла, художник и дизайнер, приехавшая вместе с ним в Севастополь и, в частности, на открытие выставки.
"Есть фантазийные вещи, воспоминания о доме, животные, авиация, техника, очень большая портретная галерея, это люди, причастные к авиации и воздухоплаванию, в том числе герои России. Два плаката, посвященные СВО. Он получал от российского посольства газеты и делал вырезки, создал коллажи и повесил в камере, и их не трогали", – рассказала женщина.
Она призналась, что ее любимые работы – именно фантазии. Например, кот на цепи, который вроде, по Пушкину, сказочный, но прикованный, при этом с большими когтями: "то есть кот, который не сдается".
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
Хранить в камере картины Буту не разрешалось – папки с работами передавали в российское посольство, и когда сотрудники ехали в отпуск, то привозили их в Москву и передавали супруге заключенного, рассказала Алла Бут.
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"Первые выставки прошли в Москве, в Общественной палате и Совете Федерации, когда мы еще не знали, когда вернется Виктор и будет ли такая надежда вообще", – сказала она.
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
Кроме картин, в экспозиции под стеклом представлены письма, которые писали Буту из России, в них песни, ноты, молитвы и иконы; а также поздравления с днем рождения от посольства РФ в США, коллажи из газетных вырезок и некоторые личные вещи, которыми он пользовался, будучи в заключении.
"Мы решили, что часть этих вещей представить в экспозиции, чтобы показать, как быт был устроен там", – рассказал Виктор Бут.
По его словам, все это было передано в коробках американской стороной позже, когда обмен уже произошел. Среди таких памятных вещей – учебник русского языка: Бут преподавал его сокамерникам-американцам.
"По крайней мере, четыре человека целый год очень добросовестно, усидчиво изучали русский язык и более-менее внятно говорили на простые темы и читали русские тексты. Было очень приятно", – поделился Бут.
Сам он выучил там еще несколько иностранных языков, в том числе персидский, и теперь знает порядка 12: на каких-то в совершенстве говорит, пишет и читает, на других – свободно общается.
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
Выставка Виктора Бута, помимо Москвы, представлялась уже в Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Чите, Иркутске, Ульяновске.
В Севастополе выставка под названием "Берег мой тонкой линией" будет доступна в СЦКиИ с 3 по 12 апреля. Организатором мероприятия выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
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