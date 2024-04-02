https://crimea.ria.ru/20240402/pust-boyatsya-viktor-but-v-sevastopole-vyskazalsya-o-ssha-i-pentagone-1136218685.html

"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне

"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне - РИА Новости Крым, 02.04.2024

"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне

Общественно-политический деятель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы после 14 лет заключения, прибыл в... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T12:53

2024-04-02T12:53

2024-04-02T12:57

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Общественно-политический деятель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы после 14 лет заключения, прибыл в Севастополь, где пообщался со студентами и журналистами. Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, он подчеркнул, что продолжит делать все для Родины, защищая интересы русских людей, и в США и Пентагоне этого боятся.Виктор Бут провел встречу с учениками Севастопольского государственного университета. Беседу с молодежью он начал с того, что поздравил севастопольцев с 10-летием Русской весны.Со студентами Бут поделился своим опытом взаимодействия с "демократией" за океаном, рассказал о жизни простых людей в Америке и отношении к России за рубежом. А также проанализировал цели и задачи РФ в новом мире. По словам Бута, подобные встречи с молодежью очень важны, потому что всегда открывают новые аспекты, которые важно понимать российскому обществу.При этом он отметил, что изучать иностранные языки, в частности английский, необходимо, просто в использовании его нужно найти баланс, избегая англицизмов там, где заимствованные слова можно заменить исконно русскими. Кроме того, пора начинать уделять больше внимания языкам тех стран, у которых в "ближайшие 100 лет будет очень активное экономическое и культурное сотрудничество с Россией", подчеркнул он."Это прежде всего страны Латинской Америки, Африка и, естественно, Азия, Индия. Я считаю, что перестать изучать иностранные языки не свойственно нам. Мы всегда были открыты, и мы в России всегда очень отличались от Запада даже по качеству знания иностранных языков, по уровню владения, что дает нам понимать те страны, с которыми мы работаем. Это очень важно. В том числе и для наших Вооруженных сил, и для нашей обороны. Это я вам говорю как военный переводчик по первому своему образованию", – заключил Бут.Российского предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Штаты обвиняли его в незаконной торговле оружием и поддержке организации "Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа", которую Вашингтон признает террористической. В 2010-м Бута экстрадировали в США, а в 2012 приговорили к 25 годам лишения свободы. Вину он не признал.В декабре 2022 года, после 14 лет заключения, Бут был возвращен из США в Россию в рамках обмена заключенными: в Америку вернулась двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, которая была осуждена в РФ на 9 лет за контрабанду наркотиков после задержания в аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам, заправленными гашишным маслом.Сразу после возвращения Бута в Россию в американских СМИ появилась информация о том, что в Пентагоне озабочены тем, что он может "снова создавать проблемы США". Комментируя это в одном из своих интервью, Виктор Бут отметил, что не планирует вредить США, но намерен, как и раньше, "работать на благо своей Отчизны".12 декабря 2022 года Виктор Бут стал членом Либерально-демократической партии России. В сентябре 2023 был избран депутатом Заксобрания Ульяновской области по списку партии. Включен в состав высшего совета ЛДПР.Читайте также на РИА Новости Крым:Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – ПутинБлестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене БутаВиктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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