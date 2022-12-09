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Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута
Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута
Обмен россиянина Виктора Бута является несомненной победой российской дипломатии. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог Сергей... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T15:32
2022-12-09T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Обмен россиянина Виктора Бута является несомненной победой российской дипломатии. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог Сергей Мельничук.Накануне МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.Политолог напомнил, что история Бута не единична и дает представление об американском правовом произволе по отношению к гражданам России. Именно поэтому, по мнению Мельничука, она приковала к себе особенное внимание общественности.Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена &gt;&gt;Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, обвинивших россиянина в незаконной торговле оружием и поддержке организации "Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа", которую Вашингтон признает террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 приговорили к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале текущего года с картриджами к вейпам, заправленными гашишным маслом. Российский суд приговорил Грайнер к девяти годам заключения за контрабанду наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена: ВИДЕО &gt;&gt;Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена &gt;&gt;В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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общество, новости, в мире, сша, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута

Политолог Мельничук: обмен Виктора Бута является победой российской дипломатии

15:32 09.12.2022
 
 / Перейти в фотобанкОтбывавший наказание в США российский бизнесмен Виктор Бут разговаривает с родственниками после обмена
Отбывавший наказание в США российский бизнесмен Виктор Бут разговаривает с родственниками после обмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Обмен россиянина Виктора Бута является несомненной победой российской дипломатии. Такую точку зрения в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил политолог Сергей Мельничук.
Накануне МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.

"Событие значимое. Яркое. Само по себе то, что удалось освободить российского гражданина — положительное явление. Но то, в каком контексте это произошло, та несоразмерность двух персон с точки зрения их значимости — это дипломатический успех. Блестящая победа российской дипломатии", — констатировал Мельничук.

Политолог напомнил, что история Бута не единична и дает представление об американском правовом произволе по отношению к гражданам России. Именно поэтому, по мнению Мельничука, она приковала к себе особенное внимание общественности.
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Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, обвинивших россиянина в незаконной торговле оружием и поддержке организации "Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа", которую Вашингтон признает террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 приговорили к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале текущего года с картриджами к вейпам, заправленными гашишным маслом. Российский суд приговорил Грайнер к девяти годам заключения за контрабанду наркотиков.
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