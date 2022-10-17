https://crimea.ria.ru/20221017/voennosluzhaschie-lnr-vernulis-domoy-iz-ukrainskogo-plena-1124923748.html

Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена

Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена

Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

луганская народная республика (лнр)

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.По словам военнослужащих, они ждали этого освобождения пять с половиной месяцев. Их отвезли в одну из больниц для оценки состояния, как физического так и морально-психологического. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь и организована реабилитация после истязаний, которым военнослужащие подверглись в плену.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Луганскую Народную Республику в результате обмена пленными с Украиной вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.

https://crimea.ria.ru/20221013/obmen-plennymi-20-rossiyskikh-voennykh-vernulis-domoy-1124863034.html

луганская народная республика (лнр)

украина

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2022

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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, украина