https://crimea.ria.ru/20221017/voennosluzhaschie-lnr-vernulis-domoy-iz-ukrainskogo-plena-1124923748.html
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.По словам военнослужащих, они ждали этого освобождения пять с половиной месяцев. Их отвезли в одну из больниц для оценки состояния, как физического так и морально-психологического. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь и организована реабилитация после истязаний, которым военнослужащие подверглись в плену.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Луганскую Народную Республику в результате обмена пленными с Украиной вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.
https://crimea.ria.ru/20221013/obmen-plennymi-20-rossiyskikh-voennykh-vernulis-domoy-1124863034.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, украина
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
Домой из украинского плена вернулись 11 военнослужащих ЛНР