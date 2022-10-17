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Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена
Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.По словам военнослужащих, они ждали этого освобождения пять с половиной месяцев. Их отвезли в одну из больниц для оценки состояния, как физического так и морально-психологического. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь и организована реабилитация после истязаний, которым военнослужащие подверглись в плену.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Луганскую Народную Республику в результате обмена пленными с Украиной вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.
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Новости
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, украина
Военнослужащие ЛНР вернулись домой из украинского плена

Домой из украинского плена вернулись 11 военнослужащих ЛНР

11:18 17.10.2022
 
© Народная милиция ЛНР11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена. Скриншот
11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена. Скриншот
© Народная милиция ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Освобожденные из украинского плена 11 военнослужащих Луганской Народной Республики вернулись домой. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
"Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ", — говорится в сообщении.
По словам военнослужащих, они ждали этого освобождения пять с половиной месяцев. Их отвезли в одну из больниц для оценки состояния, как физического так и морально-психологического. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь и организована реабилитация после истязаний, которым военнослужащие подверглись в плену.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Луганскую Народную Республику в результате обмена пленными с Украиной вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.
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