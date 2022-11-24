https://crimea.ria.ru/20221124/minoborony-rf-50-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1125531386.html

Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена

Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена

В результате очередного обмена с Украиной возвращены из плена 50 российских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T17:38

2022-11-24T17:38

2022-11-24T17:40

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679728_0:0:3287:1849_1920x0_80_0_0_455dd8eada98348bb70b980c5427b1d5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена с Украиной возвращены из плена 50 российских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в министерстве.Накануне из украинского плена в результате обмена вернулись 35 российских военнослужащих.

https://crimea.ria.ru/20221123/gruppu-rossiyskikh-voennykh-vernuli-domoy-iz-ukrainskogo-plena--mo--1125516928.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф