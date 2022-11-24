https://crimea.ria.ru/20221124/minoborony-rf-50-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1125531386.html
Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена
Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена
В результате очередного обмена с Украиной возвращены из плена 50 российских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T17:38
2022-11-24T17:38
2022-11-24T17:40
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В результате очередного обмена с Украиной возвращены из плена 50 российских военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в министерстве.Накануне из украинского плена в результате обмена вернулись 35 российских военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20221123/gruppu-rossiyskikh-voennykh-vernuli-domoy-iz-ukrainskogo-plena--mo--1125516928.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Минобороны РФ: 50 военных возвращены из украинского плена
Минобороны: 50 российских военных возвращены из плена в результате обмена с Украиной
17:38 24.11.2022 (обновлено: 17:40 24.11.2022)