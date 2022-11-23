https://crimea.ria.ru/20221123/gruppu-rossiyskikh-voennykh-vernuli-domoy-iz-ukrainskogo-plena--mo--1125516928.html

Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО

Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО

Домой из украинского плена вернутся 35 российский военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T18:02

2022-11-23T18:02

2022-11-23T18:02

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Домой из украинского плена вернутся 35 российский военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что в среду, 23 ноября состоялись переговоры российской и украинской сторон. В результате с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в Минобороны.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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