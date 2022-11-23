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Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО
Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО
Домой из украинского плена вернутся 35 российский военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T18:02
2022-11-23T18:02
2022-11-23T18:02
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Домой из украинского плена вернутся 35 российский военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что в среду, 23 ноября состоялись переговоры российской и украинской сторон. В результате с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в Минобороны.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО
Минобороны РФ: 35 российский военных вернутся домой из украинского плена
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Домой из украинского плена вернутся 35 российский военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что в среду, 23 ноября состоялись переговоры российской и украинской сторон. В результате с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – говорится в сообщении.
Всем освобожденным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в Минобороны.