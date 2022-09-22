https://crimea.ria.ru/20220922/minoborony-vozvrascheny-55-voennoplennykh-s-ukrainy-1124584642.html
В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР
В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР
В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T12:00
2022-09-22T12:00
2022-09-22T12:45
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщается в сводке Минобороны России."В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.Все возвращенные из украинского плена уже доставлены в Россию и находятся в медучреждениях.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-otkryli-chat-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-i-ikh-semey--1124581934.html
https://crimea.ria.ru/20220922/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-morpekhom-1124581603.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф
В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР
Минобороны сообщило о возвращении из плена 55 военных ВС РФ, ДНР и ЛНР
12:00 22.09.2022 (обновлено: 12:45 22.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Все возвращенные из украинского плена уже доставлены в Россию и находятся в медучреждениях.
"В настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.