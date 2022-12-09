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Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин
Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин
Процессом обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занималась Федеральная служба безопасности, контакты по линии спецслужб... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T17:10
2022-12-09T17:10
новости
владимир путин (политик)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Процессом обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занималась Федеральная служба безопасности, контакты по линии спецслужб не прекращались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизскую Республику.Президент подчеркнул, что любой обмен является результатом переговоров и поиска компромиссов.Что касается переговоров Службы внешней разведки и ЦРУ, то они состоялись по инициативе президента США Джо Байдена, а не российской стороны, заявил президент.Накануне МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута &gt;&gt;Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре &gt;&gt;Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО &gt;&gt;
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сша, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин

Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин

17:10 09.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Процессом обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занималась Федеральная служба безопасности, контакты по линии спецслужб не прекращались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизскую Республику.
"Что касается обменов, то эту тему у нас ведет ФСБ, она договаривалась, вела переговоры, достигла таких результатов. Контакты продолжаются, по линии спецслужб они и не прекращались. Возможны ли другие обмены? Да, все возможно", - сказал он.
Президент подчеркнул, что любой обмен является результатом переговоров и поиска компромиссов.
Что касается переговоров Службы внешней разведки и ЦРУ, то они состоялись по инициативе президента США Джо Байдена, а не российской стороны, заявил президент.
"Это была не наша инициатива. Это была инициатива американской стороны. Президент Байден предложил это", - сказал российский лидер.
Накануне МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена.
После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.
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НовостиВладимир Путин (политик)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СШАМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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