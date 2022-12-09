https://crimea.ria.ru/20221209/temu-obmena-buta-i-grayner-vela-fsb-kontakty-prodolzhayutsya--putin-1125785048.html

Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин

Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин

Процессом обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занималась Федеральная служба безопасности, контакты по линии спецслужб... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T17:10

2022-12-09T17:10

2022-12-09T17:10

новости

владимир путин (политик)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сша

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125784906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fa81a8478f8390e5280d9cd29c8c57e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Процессом обмена россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер занималась Федеральная служба безопасности, контакты по линии спецслужб не прекращались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизскую Республику.Президент подчеркнул, что любой обмен является результатом переговоров и поиска компромиссов.Что касается переговоров Службы внешней разведки и ЦРУ, то они состоялись по инициативе президента США Джо Байдена, а не российской стороны, заявил президент.Накануне МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута >>Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре >>Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО >>

https://crimea.ria.ru/20221209/blestyaschaya-pobeda-rossiyskoy-diplomatii--politolog-ob-obmene-buta-1125782925.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сша, министерство иностранных дел рф (мид рф)