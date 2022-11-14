https://crimea.ria.ru/20221114/peskov-podtverdil-peregovory-rossii-i-ssha-v-ankare-1125368398.html

Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре

Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре

Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T21:08

2022-11-14T21:08

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политика

дмитрий песков

сша

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.В Москве не будут говорить о содержании переговоров, добавил он.Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.По данным издания, обсуждение ситуации вокруг Украины не планировалось, стороны затронули темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.

https://crimea.ria.ru/20221114/chto-stoit-za-prizyvami-ssha-k-rossii-i-ukraine-nachat-peregovory--mnenie-1125338647.html

сша

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, сша, российская федерация (россия, рф)