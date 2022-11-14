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Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре
Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре
Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T21:08
2022-11-14T21:10
политика
дмитрий песков
сша
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.В Москве не будут говорить о содержании переговоров, добавил он.Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.По данным издания, обсуждение ситуации вокруг Украины не планировалось, стороны затронули темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.
https://crimea.ria.ru/20221114/chto-stoit-za-prizyvami-ssha-k-rossii-i-ukraine-nachat-peregovory--mnenie-1125338647.html
сша
российская федерация (россия, рф)
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политика, дмитрий песков, сша, российская федерация (россия, рф)
Песков подтвердил переговоры России и США в Анкаре

Песков: в Анкаре проходят российско-американские переговоры

21:08 14.11.2022 (обновлено: 21:10 14.11.2022)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Это была инициатива американской стороны", — уточнил представитель Кремля.
В Москве не будут говорить о содержании переговоров, добавил он.
Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.
По данным издания, обсуждение ситуации вокруг Украины не планировалось, стороны затронули темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.
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