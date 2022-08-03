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Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО
Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО
27 операций по обмену военнопленными и телами погибших провели Россия и Украина. Об этом в среду сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T18:13
2022-08-03T18:13
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших провели Россия и Украина. Об этом в среду сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.По его словам, для освидетельствования больных и раненых военнопленных в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.Он также отметил, что репатриация украинских военных осуществляется своевременно, и к настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований."Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу экс-половник СБУ Владимир Дмитриев, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам.
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО

27 обменов пленными и телами погибших провели Россия и Украина — Минобороны

18:13 03.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших провели Россия и Украина. Об этом в среду сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
"При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", - сказал Фомин.
По его словам, для освидетельствования больных и раненых военнопленных в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.
Он также отметил, что репатриация украинских военных осуществляется своевременно, и к настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.
Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.
"Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу экс-половник СБУ Владимир Дмитриев, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам.
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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