https://crimea.ria.ru/20220803/rossiya-i-ukraina-proveli-uzhe-27-obmenov-plennymi--mo-1124055959.html

Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО

Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными — МО

27 операций по обмену военнопленными и телами погибших провели Россия и Украина. Об этом в среду сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T18:13

2022-08-03T18:13

2022-08-03T18:13

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших провели Россия и Украина. Об этом в среду сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.По его словам, для освидетельствования больных и раненых военнопленных в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.Он также отметил, что репатриация украинских военных осуществляется своевременно, и к настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований."Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу экс-половник СБУ Владимир Дмитриев, вербовщик и куратор подрывной деятельности украинских спецслужб в Донбассе, сдался российским силовикам.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф