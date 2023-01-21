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Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете

Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете

Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. В... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T17:48

2023-01-21T17:48

2023-01-21T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. В Госсовете РК поделились с РИА Новости Крым мнением о том, достоин ли Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.О том, что делегация ЛДПР вместе с Виктором Бутом прибыла на полуостров, сообщил накануне вечером председатель партии Леонид Слуцкий."Поздравили крымчан с Днем Республики и провели заседание регионального отделения партии", – написал он в своем Telegram-канале.Источник РИА Новости Крым, знакомый с ситуацией, сообщил, что теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным, об этом заявлялось и в ходе мероприятия.Что думают в Госсовете КрымаВ декабре 2022 года, на фоне слухов о том, что руководство ЛДПР обговаривает с администрацией президента возможность участия Бута в довыборах в Госдуму от Крыма (одномандатный округ №19, Симферополь), член фракции партии в парламенте Крыма Николай Волков заявил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов "преждевременно и не совсем правильно". Но если Бут решит баллотироваться в Крыму, то у него будут немалые шансы победить.В комментарии РИА Новости Крым 21 января Волков повторил ранее сказанное, добавив, что о каких-либо переговорах на высоком уровне относительно кандидатуры Бута ему неизвестно. Что касается кандидатуры от партии, то с ней определятся весной.Парламентарий отметил, по-прежнему считает Бута "достойнейшим кандидатом" в Госдуму от Крыма, так как он является своеобразным "олицетворением крымского противостояния против всей "американщины".С Волковым солидарна и советник главы парламента Крыма Светлана Савченко. По ее мнению, Виктор Бут – тот человек, который достоин представлять Крым в Госдуме России. В то же время представитель Госсовета РК призналась, что сама она, как член ЕР, "конечно хотела бы победы своего однопартийца".По ее словам, решение относительно кандидата от ЕР, который будет баллотироваться в Госдуму по Крыму, пока не принято.Незадолго до Нового года глава Госсовета Крыма и лидер единороссов республики Владимир Константинов сообщал, что такое решение примут в январе.В сентябре 2022 Госдума досрочно прекратила полномочия депутата ЕР от Крыма Алексея Черняка, избранного по одномандатному округу №19 (Симферополь). Вопрос инициировала комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сам депутат объяснил тогда сложение полномочий тем, что "должен быть в Крыму".Виктор Бут: факты и слухи12 декабря Бут стал членом Либерально-демократической партии России, получив партбилет лично из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. За четыре дня до этого российского предпринимателя, отбывавшего срок в тюрьме США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Таким образом, Бут вышел из тюрьмы после 15 лет заключения, тогда как был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы.Напомним, его арестовали в 2008-м в Таиланде по запросу и обвинению в "незаконной торговле оружием, а также материальной поддержке терроризма". В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты, приговор вынесли два года спустя. В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В Крыму эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин

https://crimea.ria.ru/20221221/krymskoe-prizemlenie-est-li-u-buta-shansy-izbratsya-v-dumu-ot-regiona-1126064086.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, виктор бут, светлана савченко, государственный совет рк (госсовет), политика, мнения, лдпр, леонид слуцкий, николай волков