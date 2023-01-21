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Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. В... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T17:48
2023-01-21T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. В Госсовете РК поделились с РИА Новости Крым мнением о том, достоин ли Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.О том, что делегация ЛДПР вместе с Виктором Бутом прибыла на полуостров, сообщил накануне вечером председатель партии Леонид Слуцкий."Поздравили крымчан с Днем Республики и провели заседание регионального отделения партии", – написал он в своем Telegram-канале.Источник РИА Новости Крым, знакомый с ситуацией, сообщил, что теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным, об этом заявлялось и в ходе мероприятия.Что думают в Госсовете КрымаВ декабре 2022 года, на фоне слухов о том, что руководство ЛДПР обговаривает с администрацией президента возможность участия Бута в довыборах в Госдуму от Крыма (одномандатный округ №19, Симферополь), член фракции партии в парламенте Крыма Николай Волков заявил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов "преждевременно и не совсем правильно". Но если Бут решит баллотироваться в Крыму, то у него будут немалые шансы победить.В комментарии РИА Новости Крым 21 января Волков повторил ранее сказанное, добавив, что о каких-либо переговорах на высоком уровне относительно кандидатуры Бута ему неизвестно. Что касается кандидатуры от партии, то с ней определятся весной.Парламентарий отметил, по-прежнему считает Бута "достойнейшим кандидатом" в Госдуму от Крыма, так как он является своеобразным "олицетворением крымского противостояния против всей "американщины".С Волковым солидарна и советник главы парламента Крыма Светлана Савченко. По ее мнению, Виктор Бут – тот человек, который достоин представлять Крым в Госдуме России. В то же время представитель Госсовета РК призналась, что сама она, как член ЕР, "конечно хотела бы победы своего однопартийца".По ее словам, решение относительно кандидата от ЕР, который будет баллотироваться в Госдуму по Крыму, пока не принято.Незадолго до Нового года глава Госсовета Крыма и лидер единороссов республики Владимир Константинов сообщал, что такое решение примут в январе.В сентябре 2022 Госдума досрочно прекратила полномочия депутата ЕР от Крыма Алексея Черняка, избранного по одномандатному округу №19 (Симферополь). Вопрос инициировала комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сам депутат объяснил тогда сложение полномочий тем, что "должен быть в Крыму".Виктор Бут: факты и слухи12 декабря Бут стал членом Либерально-демократической партии России, получив партбилет лично из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. За четыре дня до этого российского предпринимателя, отбывавшего срок в тюрьме США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Таким образом, Бут вышел из тюрьмы после 15 лет заключения, тогда как был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы.Напомним, его арестовали в 2008-м в Таиланде по запросу и обвинению в "незаконной торговле оружием, а также материальной поддержке терроризма". В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты, приговор вынесли два года спустя. В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В Крыму эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин
https://crimea.ria.ru/20221221/krymskoe-prizemlenie-est-li-u-buta-shansy-izbratsya-v-dumu-ot-regiona-1126064086.html
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новости крыма, крым, виктор бут, светлана савченко, государственный совет рк (госсовет), политика, мнения, лдпр, леонид слуцкий, николай волков
Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете

Что думают в Госсовете Крыма о возможном выдвижении Виктора Бута в Госдуму от региона

17:48 21.01.2023 (обновлено: 19:12 21.01.2023)
 
© Telegram Леонида СлуцкогоДелегация ЛДПР вместе прибыла в Крым. На фото спикер Госсовета РК Владимир Константинов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, Виктор Бут
Делегация ЛДПР вместе прибыла в Крым. На фото спикер Госсовета РК Владимир Константинов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, Виктор Бут
© Telegram Леонида Слуцкого
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Делегация ЛДПР вместе с ранее освобожденным из американской тюрьмы по обмену россиянином Виктором Бутом, ставшим частью партийной команды, прибыла в Крым. В Госсовете РК поделились с РИА Новости Крым мнением о том, достоин ли Бут представлять регион в Госдуме на месте бывшего депутата из правящей партии.
О том, что делегация ЛДПР вместе с Виктором Бутом прибыла на полуостров, сообщил накануне вечером председатель партии Леонид Слуцкий.
"Поздравили крымчан с Днем Республики и провели заседание регионального отделения партии", – написал он в своем Telegram-канале.
Источник РИА Новости Крым, знакомый с ситуацией, сообщил, что теперь подобный "десант ЛДПР" на полуостров будет регулярным, об этом заявлялось и в ходе мероприятия.

Что думают в Госсовете Крыма

В декабре 2022 года, на фоне слухов о том, что руководство ЛДПР обговаривает с администрацией президента возможность участия Бута в довыборах в Госдуму от Крыма (одномандатный округ №19, Симферополь), член фракции партии в парламенте Крыма Николай Волков заявил, что говорить о выдвижении каких-либо кандидатов "преждевременно и не совсем правильно". Но если Бут решит баллотироваться в Крыму, то у него будут немалые шансы победить.
В комментарии РИА Новости Крым 21 января Волков повторил ранее сказанное, добавив, что о каких-либо переговорах на высоком уровне относительно кандидатуры Бута ему неизвестно. Что касается кандидатуры от партии, то с ней определятся весной.
"Лично я ни в каких переговорах не участвовал и сказать, насколько это правда или неправда, вам не могу. Вопрос о выдвижении, естественно, общепартийный, и он не решается в рамках только республики. Вопрос подымался о предстоящих довыборах. Но кандидатуру пока не рассматривали. Думаю, уже совсем скоро решение (относительно кандидата) будет принято. Февраль вряд ли, весной", – сказал Волков.
Парламентарий отметил, по-прежнему считает Бута "достойнейшим кандидатом" в Госдуму от Крыма, так как он является своеобразным "олицетворением крымского противостояния против всей "американщины".
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21 декабря 2022, 20:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
С Волковым солидарна и советник главы парламента Крыма Светлана Савченко. По ее мнению, Виктор Бут – тот человек, который достоин представлять Крым в Госдуме России. В то же время представитель Госсовета РК призналась, что сама она, как член ЕР, "конечно хотела бы победы своего однопартийца".

"С одной стороны, не хотелось бы, чтобы такой человек (как Бут – ред.) проиграл, потому что это человек с характером, прошедший тяжелые испытания, который доказал верность своим принципам. Это важно в любой деятельности, а уж в политической тем более. С другой стороны, на мой взгляд, конечно, лучше, чтобы (победителем) был кандидат от моей родной партии, от "Единой России", – сказала советник спикера крымского парламента.

По ее словам, решение относительно кандидата от ЕР, который будет баллотироваться в Госдуму по Крыму, пока не принято.
Незадолго до Нового года глава Госсовета Крыма и лидер единороссов республики Владимир Константинов сообщал, что такое решение примут в январе.
В сентябре 2022 Госдума досрочно прекратила полномочия депутата ЕР от Крыма Алексея Черняка, избранного по одномандатному округу №19 (Симферополь). Вопрос инициировала комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Сам депутат объяснил тогда сложение полномочий тем, что "должен быть в Крыму".

Виктор Бут: факты и слухи

12 декабря Бут стал членом Либерально-демократической партии России, получив партбилет лично из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. За четыре дня до этого российского предпринимателя, отбывавшего срок в тюрьме США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Таким образом, Бут вышел из тюрьмы после 15 лет заключения, тогда как был приговорен американским судом к 25 годам лишения свободы.
Напомним, его арестовали в 2008-м в Таиланде по запросу и обвинению в "незаконной торговле оружием, а также материальной поддержке терроризма". В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты, приговор вынесли два года спустя.
В конце года ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что освобожденный из американской тюрьмы и вступивший в ряды ЛДПР Виктор Бут может баллотироваться в Госдуму от Крыма на довыборах в 2023 году. В Крыму эту информацию не подтверждают и не опровергают, при этом выражают уверенность, что если такое выдвижение состоится, Бут имеет хорошие шансы избраться в Думу. Эксперты в свою очередь более осторожны в прогнозах.
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