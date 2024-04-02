https://crimea.ria.ru/20240402/viktor-but-nazval-nepotoplyaemyy-avianosets-v-chernom-more-1136221206.html
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:58
2024-04-02T13:58
2024-04-02T13:58
севастополь
виктор бут
крым
общество
политика
патриотическое воспитание
новости крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128657857_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1ef7764a9e2522a54b731b96e22487f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем России в Черном море. Такую оценку он дал, беседуя с журналистами во время своего визита в город федерального значения 2 апреля.По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".Помимо этого, с городом-героем и в целом с Крымом его связывает многое, признался Бут, и прежде всего – возвращение на Родину. Он отметил, что новости о событиях, которые произошли весной 2014 года, стали для него, тогда еще заключенного американской тюрьмы, "невероятным воодушевлением и надеждой"."Мне удалось тоже вернуться в родную гавань, поэтому здесь очень много общего. Очень многое меня связывает с Севастополем и Крымом", – сказал политик.10-летию Русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в Россию посвящена выставка картин Виктора Бута, которая планируется к открытию 2 апреля. В экспозицию арт-проекта "Берег мой тонкой линией" автор включил более 40 работ, написанных в годы заключения в американской тюрьме, где Бут провел более 14 лет. Всего он написал около 300 картин, среди которых графика и масло, но в Россию смог привезти чуть более 100.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и ПентагонеВажно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову
севастополь
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128657857_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f2bd53e17512ac8a22fa5eaff8c38ae6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, виктор бут, крым, общество, политика, патриотическое воспитание, новости крыма, черное море
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым
. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем России в Черном море. Такую оценку он дал, беседуя с журналистами во время своего визита
в город федерального значения 2 апреля.
"Севастополь – это наша история, это подвиг поколений наших предков, которые отстаивали и строили цветущий прекрасный сад. Это действительно наш непотопляемый авианосец в Черном море", – сказал Бут.
По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".
Помимо этого, с городом-героем и в целом с Крымом его связывает многое, признался Бут, и прежде всего – возвращение на Родину. Он отметил, что новости о событиях, которые произошли весной 2014 года, стали для него, тогда еще заключенного американской тюрьмы, "невероятным воодушевлением и надеждой".
"Мне удалось тоже вернуться в родную гавань, поэтому здесь очень много общего. Очень многое меня связывает с Севастополем и Крымом", – сказал политик.
10-летию Русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в Россию посвящена выставка картин Виктора Бута, которая планируется к открытию 2 апреля. В экспозицию арт-проекта "Берег мой тонкой линией" автор включил более 40 работ, написанных в годы заключения в американской тюрьме, где Бут провел более 14 лет. Всего он написал около 300 картин, среди которых графика и масло, но в Россию смог привезти чуть более 100.
Читайте также на РИА Новости Крым: