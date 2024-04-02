https://crimea.ria.ru/20240402/viktor-but-nazval-nepotoplyaemyy-avianosets-v-chernom-more-1136221206.html

Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море

Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море

Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T13:58

2024-04-02T13:58

2024-04-02T13:58

севастополь

виктор бут

крым

общество

политика

патриотическое воспитание

новости крыма

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем России в Черном море. Такую оценку он дал, беседуя с журналистами во время своего визита в город федерального значения 2 апреля.По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".Помимо этого, с городом-героем и в целом с Крымом его связывает многое, признался Бут, и прежде всего – возвращение на Родину. Он отметил, что новости о событиях, которые произошли весной 2014 года, стали для него, тогда еще заключенного американской тюрьмы, "невероятным воодушевлением и надеждой"."Мне удалось тоже вернуться в родную гавань, поэтому здесь очень много общего. Очень многое меня связывает с Севастополем и Крымом", – сказал политик.10-летию Русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в Россию посвящена выставка картин Виктора Бута, которая планируется к открытию 2 апреля. В экспозицию арт-проекта "Берег мой тонкой линией" автор включил более 40 работ, написанных в годы заключения в американской тюрьме, где Бут провел более 14 лет. Всего он написал около 300 картин, среди которых графика и масло, но в Россию смог привезти чуть более 100.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и ПентагонеВажно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову

севастополь

крым

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, виктор бут, крым, общество, политика, патриотическое воспитание, новости крыма, черное море