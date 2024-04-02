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Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море
Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T13:58
2024-04-02T13:58
севастополь
виктор бут
крым
общество
политика
патриотическое воспитание
новости крыма
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем России в Черном море. Такую оценку он дал, беседуя с журналистами во время своего визита в город федерального значения 2 апреля.По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".Помимо этого, с городом-героем и в целом с Крымом его связывает многое, признался Бут, и прежде всего – возвращение на Родину. Он отметил, что новости о событиях, которые произошли весной 2014 года, стали для него, тогда еще заключенного американской тюрьмы, "невероятным воодушевлением и надеждой"."Мне удалось тоже вернуться в родную гавань, поэтому здесь очень много общего. Очень многое меня связывает с Севастополем и Крымом", – сказал политик.10-летию Русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в Россию посвящена выставка картин Виктора Бута, которая планируется к открытию 2 апреля. В экспозицию арт-проекта "Берег мой тонкой линией" автор включил более 40 работ, написанных в годы заключения в американской тюрьме, где Бут провел более 14 лет. Всего он написал около 300 картин, среди которых графика и масло, но в Россию смог привезти чуть более 100.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и ПентагонеВажно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, виктор бут, крым, общество, политика, патриотическое воспитание, новости крыма, черное море
Виктор Бут назвал непотопляемый авианосец в Черном море

Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем в Черном море

13:58 02.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Матросский бульвар. Памятник Казарскому
Севастополь. Матросский бульвар. Памятник Казарскому - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут назвал Севастополь непотопляемым авианосцем России в Черном море. Такую оценку он дал, беседуя с журналистами во время своего визита в город федерального значения 2 апреля.
"Севастополь – это наша история, это подвиг поколений наших предков, которые отстаивали и строили цветущий прекрасный сад. Это действительно наш непотопляемый авианосец в Черном море", – сказал Бут.
По его словам, такие чувства к Севастополю он испытывает "как любой русский человек и патриот".
Помимо этого, с городом-героем и в целом с Крымом его связывает многое, признался Бут, и прежде всего – возвращение на Родину. Он отметил, что новости о событиях, которые произошли весной 2014 года, стали для него, тогда еще заключенного американской тюрьмы, "невероятным воодушевлением и надеждой".
"Мне удалось тоже вернуться в родную гавань, поэтому здесь очень много общего. Очень многое меня связывает с Севастополем и Крымом", – сказал политик.
10-летию Русской весны и возвращению Севастополя и Крыма в Россию посвящена выставка картин Виктора Бута, которая планируется к открытию 2 апреля. В экспозицию арт-проекта "Берег мой тонкой линией" автор включил более 40 работ, написанных в годы заключения в американской тюрьме, где Бут провел более 14 лет. Всего он написал около 300 картин, среди которых графика и масло, но в Россию смог привезти чуть более 100.
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СевастопольВиктор БутКрымОбществоПолитикаПатриотическое воспитаниеНовости КрымаЧерное море
 
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