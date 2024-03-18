"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову
Экскурсионный тур в честь президента Путина и Крымской весны появился на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В честь празднования 10-летия Крымской Весны и возвращения Крыма в родную гавань на полуострове разработали экскурсионно-познавательный патриотический тур "С Путиным по Крыму!". Об этом РИА Новости Крым рассказал краевед Иван Коваленко.
"Я как представитель туротрасли таким образом хочу выразить благодарность за родной Крым, за Крымскую весну всем, кто был причастен к этому", – сказал Иван.
Тур начинается на Тамани и предполагает пересечение Крымского моста в кабинах оранжевых "КамАЗов" по примеру президента. Затем экскурсанты в течение четырех дней побывают в различных городах Крыма, связанных с пребыванием в разное время в Крыму президента России Владимира Путина. Это Керчь, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Алушта и их окрестности.
Также в программу тура включено посещение мест, связанных с событиями Крымской весны, общение с непосредственными участниками событий февраля-марта 2014 года.
"Я придумал этот тур, потому что мне в течение всех 10 лет пребывания Крыма в России приходилось тысячи раз отвечать на вопросы жителей большой страны о том, как нам тут живется. Этим туром можно показать и то, каким Крым стал всего за 10 лет пребывания в России, его развитие, показать роль личности в истории", – пояснил Коваленко.
Коваленко также считает, что подобные многодневные экскурсии будут популярны и у туристов из дальнего зарубежья, которым интересен Крым как часть большой России.
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