https://crimea.ria.ru/20240318/s-putinym-po-krymu-ekskursovod-razrabotal-novyy-tur-po-poluostrovu-1135733740.html

"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову

"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову - РИА Новости Крым, 18.03.2024

"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову

В честь празднования 10-летия Крымской Весны и возвращения Крыма в родную гавань на полуострове разработали экскурсионно-познавательный патриотический тур "С... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T20:15

2024-03-18T20:15

2024-03-18T20:15

туризм

иван коваленко

владимир путин (политик)

крымская весна

севастополь

крым

туризм в крыму

внутренний туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В честь празднования 10-летия Крымской Весны и возвращения Крыма в родную гавань на полуострове разработали экскурсионно-познавательный патриотический тур "С Путиным по Крыму!". Об этом РИА Новости Крым рассказал краевед Иван Коваленко.Тур начинается на Тамани и предполагает пересечение Крымского моста в кабинах оранжевых "КамАЗов" по примеру президента. Затем экскурсанты в течение четырех дней побывают в различных городах Крыма, связанных с пребыванием в разное время в Крыму президента России Владимира Путина. Это Керчь, Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Алушта и их окрестности.Также в программу тура включено посещение мест, связанных с событиями Крымской весны, общение с непосредственными участниками событий февраля-марта 2014 года.Коваленко также считает, что подобные многодневные экскурсии будут популярны и у туристов из дальнего зарубежья, которым интересен Крым как часть большой России.Читайте также на РИА Новости Крым:На катере, на КамАЗе, в батискафе: самые знаковые визиты Путина в КрымПутин летит в КрымВещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван коваленко, владимир путин (политик), крымская весна, севастополь, крым, туризм в крыму, внутренний туризм