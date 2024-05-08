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Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы" - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы" - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
В Крыму состоялся финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы". В этом году он проводится в 10-й раз, впервые к нему присоединились... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T14:34
2024-05-08T14:34
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В Крыму состоялся финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы". В этом году он проводится в 10-й раз, впервые к нему присоединились школьники из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Каждая команда представила свое видение тематики конкурса, но во всех постановках прослеживалась связь времен. Ребята рассказали о судьбах разных людей — ветеранах Великой Отечественной войны, бойцах СВО и детях-героях.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, день победы, дети, новости крыма, сергей аксенов, видео, новые регионы россии, крым
Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"

В Крыму прошел финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы"

14:34 08.05.2024
 
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В Крыму состоялся финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы". В этом году он проводится в 10-й раз, впервые к нему присоединились школьники из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Каждая команда представила свое видение тематики конкурса, но во всех постановках прослеживалась связь времен. Ребята рассказали о судьбах разных людей — ветеранах Великой Отечественной войны, бойцах СВО и детях-героях.
 
СимферопольДень ПобедыдетиНовости КрымаСергей АксеновНовые регионы РоссииКрым
 
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