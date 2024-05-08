https://crimea.ria.ru/20240508/deti-iz-novykh-regionov-pribyli-v-krym-na-konkurs-my---nasledniki-pobedy-1137127275.html

Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"

Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы" - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"

В Крыму состоялся финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы". В этом году он проводится в 10-й раз, впервые к нему присоединились... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T14:34

2024-05-08T14:34

2024-05-08T14:34

симферополь

день победы

дети

новости крыма

сергей аксенов

новые регионы россии

крым

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В Крыму состоялся финал республиканского детского конкурса "Мы — наследники Победы". В этом году он проводится в 10-й раз, впервые к нему присоединились школьники из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Каждая команда представила свое видение тематики конкурса, но во всех постановках прослеживалась связь времен. Ребята рассказали о судьбах разных людей — ветеранах Великой Отечественной войны, бойцах СВО и детях-героях.

симферополь

новые регионы россии

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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