https://crimea.ria.ru/20240508/gusche-trava---prosche-kosit-chto-zhdet-litovskikh-soldat-na-ukraine-1137121715.html

Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине

Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине

Литовские военные не имеют достаточного боевого опыта, чтобы изменить провальную для ВСУ ситуацию в зоне спецоперации. Все заявления европейских политиков на... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T12:07

2024-05-08T12:07

2024-05-08T12:42

эксклюзивы риа новости крым

литва

украина

нато

мнения

александр хроленко

россия

новости сво

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121575_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_04ecff0e6d892c52d10e7b55170a79b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Литовские военные не имеют достаточного боевого опыта, чтобы изменить провальную для ВСУ ситуацию в зоне спецоперации. Все заявления европейских политиков на тему отправки своих военнослужащих на Украину являются лишь попытками сохранить лицо в ситуации очевидного проигрыша. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Литва готова отправить войска на Украину, разрешение от парламента на отправку солдат в целях обучения уже есть, заявила ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните."Опереточные армии европейских государств, даже самых крупных, никак не могут повлиять на ситуацию в зоне СВО. Тем более не способна на это литовская армия, которая, хоть и носит нашивки НАТО, но только декоративно - на самом деле не обладает достаточным боевым опытом. Ничего они из себя не представляют на украинском театре боевых действий", - убежден Хроленко.Украинская армия практически уничтожена российскими войсками, на линии боевого соприкосновения находятся украинцы, не умеющие и не желающие воевать, напоминает эксперт. Литовские солдаты также не имеют достаточных навыков, а попытка "обучить" их на Украине в противостоянии с РФ приведет только к их уничтожению. При этом на Украине и сейчас присутствуют иностранные военные и инструкторы - ситуацию это не меняет, продолжает Хроленко. Провалы ВСУ и активное продвижение российской армии являются подтверждением провала усилий коллективного Запада."Вот это все показатели того, что два года стараний зарубежных помощников ни к чему не привели. Ни финансирование в сумме более 100 млрд долларов ежегодно, ни инструкторы ничего не меняют", - констатирует собеседник агентства.Поэтому все эти заявления - попытка сохранить лицо в ситуации, когда полный разгром ВСУ - лишь вопрос времени, убежден военный аналитик.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России. В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.При этом 8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаНАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД

литва

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, украина, нато, мнения, александр хроленко, россия, новости сво, вооруженные силы россии, новости