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Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
Литовские военные не имеют достаточного боевого опыта, чтобы изменить провальную для ВСУ ситуацию в зоне спецоперации. Все заявления европейских политиков на... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T12:07
2024-05-08T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Литовские военные не имеют достаточного боевого опыта, чтобы изменить провальную для ВСУ ситуацию в зоне спецоперации. Все заявления европейских политиков на тему отправки своих военнослужащих на Украину являются лишь попытками сохранить лицо в ситуации очевидного проигрыша. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Литва готова отправить войска на Украину, разрешение от парламента на отправку солдат в целях обучения уже есть, заявила ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните."Опереточные армии европейских государств, даже самых крупных, никак не могут повлиять на ситуацию в зоне СВО. Тем более не способна на это литовская армия, которая, хоть и носит нашивки НАТО, но только декоративно - на самом деле не обладает достаточным боевым опытом. Ничего они из себя не представляют на украинском театре боевых действий", - убежден Хроленко.Украинская армия практически уничтожена российскими войсками, на линии боевого соприкосновения находятся украинцы, не умеющие и не желающие воевать, напоминает эксперт. Литовские солдаты также не имеют достаточных навыков, а попытка "обучить" их на Украине в противостоянии с РФ приведет только к их уничтожению. При этом на Украине и сейчас присутствуют иностранные военные и инструкторы - ситуацию это не меняет, продолжает Хроленко. Провалы ВСУ и активное продвижение российской армии являются подтверждением провала усилий коллективного Запада."Вот это все показатели того, что два года стараний зарубежных помощников ни к чему не привели. Ни финансирование в сумме более 100 млрд долларов ежегодно, ни инструкторы ничего не меняют", - констатирует собеседник агентства.Поэтому все эти заявления - попытка сохранить лицо в ситуации, когда полный разгром ВСУ - лишь вопрос времени, убежден военный аналитик.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России. В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.При этом 8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаНАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
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литва, украина, нато, мнения, александр хроленко, россия, новости сво, вооруженные силы россии, новости
Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине

Литовские военные ничего не изменят в провальной для ВСУ ситуации - эксперт Хроленко

12:07 08.05.2024 (обновлено: 12:42 08.05.2024)
 
© AFP 2024 / PETRAS MALUKASВоенные НАТО
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Литовские военные не имеют достаточного боевого опыта, чтобы изменить провальную для ВСУ ситуацию в зоне спецоперации. Все заявления европейских политиков на тему отправки своих военнослужащих на Украину являются лишь попытками сохранить лицо в ситуации очевидного проигрыша. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.
Литва готова отправить войска на Украину, разрешение от парламента на отправку солдат в целях обучения уже есть, заявила ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
"Опереточные армии европейских государств, даже самых крупных, никак не могут повлиять на ситуацию в зоне СВО. Тем более не способна на это литовская армия, которая, хоть и носит нашивки НАТО, но только декоративно - на самом деле не обладает достаточным боевым опытом. Ничего они из себя не представляют на украинском театре боевых действий", - убежден Хроленко.
Украинская армия практически уничтожена российскими войсками, на линии боевого соприкосновения находятся украинцы, не умеющие и не желающие воевать, напоминает эксперт. Литовские солдаты также не имеют достаточных навыков, а попытка "обучить" их на Украине в противостоянии с РФ приведет только к их уничтожению. При этом на Украине и сейчас присутствуют иностранные военные и инструкторы - ситуацию это не меняет, продолжает Хроленко. Провалы ВСУ и активное продвижение российской армии являются подтверждением провала усилий коллективного Запада.
"Вот это все показатели того, что два года стараний зарубежных помощников ни к чему не привели. Ни финансирование в сумме более 100 млрд долларов ежегодно, ни инструкторы ничего не меняют", - констатирует собеседник агентства.
Поэтому все эти заявления - попытка сохранить лицо в ситуации, когда полный разгром ВСУ - лишь вопрос времени, убежден военный аналитик.
"Это можно сравнить с пением петуха. Он поет рано утром, но солнце всходит не поэтому. Фактически Запад с треском проигрывает. Здесь им дадут отпор во всех смыслах: и в прокси-войне, и в виде обучающего персонала, и даже в маловероятной ситуации прямого ввода войск - гуще трава - легче косить", - заключает Хроленко.
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России. В свою очередь Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Парижу об отправке такого контингента.
При этом 8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на саммите в июле планируют принять декларацию, которая закрепит отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине.
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