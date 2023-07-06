https://crimea.ria.ru/20230706/v-rostovskoy-oblasti-v-vode-nashli-kholernye-bakterii-kupanie-ogranicheno-1129867842.html

В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено

В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено

В водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная микрофлора – купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд запрещены на ряде водных... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T19:31

2023-07-06T19:31

2023-07-06T19:31

ростовская область

ростов-на-дону

безопасность

роспотребнадзор

новости

холера

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная микрофлора – купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд запрещены на ряде водных объектов до завершения исследований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.Мониторинг микробного загрязнения всех поверхностных водоемов и рек усилен. Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводят Ростовский противочумный институт и РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора."На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Ситуация находится на контроле управления", – заверили в ведомстве.Чтобы обезопасить себя от разного рода инфекций, в Роспотребнадзоре призывают граждан строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот, употреблять исключительно безопасную воду – кипяченую и бутилированную, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а дома при приготовлении пищи соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов, используя для них отдельные разделочные доски и ножи.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – экспертНа Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры

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ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, безопасность, роспотребнадзор, новости, холера, общество