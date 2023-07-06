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В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено
В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено
В водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная микрофлора – купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд запрещены на ряде водных... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T19:31
2023-07-06T19:31
ростовская область
ростов-на-дону
безопасность
роспотребнадзор
новости
холера
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная микрофлора – купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд запрещены на ряде водных объектов до завершения исследований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.Мониторинг микробного загрязнения всех поверхностных водоемов и рек усилен. Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводят Ростовский противочумный институт и РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора."На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Ситуация находится на контроле управления", – заверили в ведомстве.Чтобы обезопасить себя от разного рода инфекций, в Роспотребнадзоре призывают граждан строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот, употреблять исключительно безопасную воду – кипяченую и бутилированную, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а дома при приготовлении пищи соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов, используя для них отдельные разделочные доски и ножи.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой на черноморском побережье после теракта на Каховской ГЭС Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – экспертНа Украине ввели запрет на лов и продажу рыбы из-за возбудителя холеры
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РИА Новости Крым
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ростовская область, ростов-на-дону, безопасность, роспотребнадзор, новости, холера, общество
В Ростовской области в воде нашли холерные бактерии: купание ограничено

Холерные возбудители обнаружены в водоемах Ростовской области – купание ограничено

19:31 06.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "купание запрещено"
Знак купание запрещено - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В водоемах Ростовской области обнаружена холероподобная микрофлора – купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд запрещены на ряде водных объектов до завершения исследований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"В результате мониторинга выделена... холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону. Введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до завершения полного комплекса лабораторных исследований", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.
Мониторинг микробного загрязнения всех поверхностных водоемов и рек усилен. Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводят Ростовский противочумный институт и РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Ситуация находится на контроле управления", – заверили в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя от разного рода инфекций, в Роспотребнадзоре призывают граждан строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот, употреблять исключительно безопасную воду – кипяченую и бутилированную, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а дома при приготовлении пищи соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов, используя для них отдельные разделочные доски и ножи.
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