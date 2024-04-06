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Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог
Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог
В Крыму отсутствуют природные очаги чумы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T19:11
2024-04-06T19:11
крым
холера
противочумная станция в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отсутствуют природные очаги чумы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич.При этом она отметила, что трансграничные связи сейчас несколько ограничены, и последние положительные находки - антитела к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленные на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.По ее словам, начиная с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и "мониторируют ситуацию".И отметила, что холеру в страну можно "привезти" в основном из Индии или Африки."Так, в прошлом году было два случая завоза холеры из Индии в Москву. Но распространения заболевание не получило, потому что в полном объеме были проведены противоэпидемиологические мероприятия", - подытожила она.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, выступая на площадке медиагруппы "Россия Сегодня" заявил, что завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет.Летом прошлого года в водоемах Ростовской области обнаружили холерные вибрионы и запретили купание. Ухудшение эпидситуации было характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – экспертПалочка холеры в воде: в Крыму опровергли фейки из родительских чатовЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, холера, противочумная станция в крыму, чума, лилия зинич, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Как чума может попасть в Крым - эпидемиолог

Чума может попасть в Крым с морским транспортом - эпидемиолог

19:11 06.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПротивочумная станция в Симферополе
Противочумная станция в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отсутствуют природные очаги чумы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом эпидемиологии Противочумной станции Лилия Зинич.

"В Крыму нет природных очагов чумы. Но риск завоза чумы, особенно морским транспортом - существует", - сказала специалист.

При этом она отметила, что трансграничные связи сейчас несколько ограничены, и последние положительные находки - антитела к возбудителю чумы у серых и черных крыс, отловленные на судах, прибывших в порты Крыма, были обнаружены в 1989, 2008 и в 2012 годах.
"Что касается холеры, то целом ситуация благополучная. Всего с начала мониторинга за последние 10 лет в Крыму из объектов окружающей среды было изолировано 20 культур холерных вибрионов, которые по своим свойствам не имеют большого эпидемического потенциала", - сообщила она.
По ее словам, начиная с мая по октябрь, специалисты еженедельно выезжают на стационарные точки и "мониторируют ситуацию".
"Но эпидемически значимых холерных вибрионов, которые могли бы вызвать массовые случаи заболевания у людей, у нас не выявлено", - заверила Зинич.
И отметила, что холеру в страну можно "привезти" в основном из Индии или Африки.
"Так, в прошлом году было два случая завоза холеры из Индии в Москву. Но распространения заболевание не получило, потому что в полном объеме были проведены противоэпидемиологические мероприятия", - подытожила она.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, выступая на площадке медиагруппы "Россия Сегодня" заявил, что завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет.
Летом прошлого года в водоемах Ростовской области обнаружили холерные вибрионы и запретили купание. Ухудшение эпидситуации было характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.
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