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Холера в России: Онищенко оценил риски распространения

Холера в России: Онищенко оценил риски распространения - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Холера в России: Онищенко оценил риски распространения

Завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет. Об этом заявил академик РАН,... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T08:59

2023-08-26T08:59

2023-08-26T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".По его словам, пандемия холеры длится уже на протяжении 58 лет, однако вспышки в России маловероятны еще и потому, что специалисты регулярно мониторят ситуацию."Седьмая пандемия холеры началась в 1965 году, последняя крупная вспышка была в 1994-ом, в Дагестане - 1,2 тыс. заболевших, немало умерших. С тех пор холера никуда не ушла, завоз возможен, но распространение - нет. Как только начинается май, в контрольных точках по всей стране мы исследуем открытые водоемы на холеру. Поэтому мы ей не дадим распространиться", - заверил Онищенко.Ранее в водоемах Ростовской области нашли холерные бактерии и запретили купание. Ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции очень опасны летом – ответ врачаИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыМожет ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, холера, новости, мнения, здоровье, здравоохранение в россии, россия, общество, безопасность