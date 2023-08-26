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Холера в России: Онищенко оценил риски распространения - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Холера в России: Онищенко оценил риски распространения
Холера в России: Онищенко оценил риски распространения - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Холера в России: Онищенко оценил риски распространения
Завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет. Об этом заявил академик РАН,... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T08:59
2023-08-26T08:59
геннадий онищенко
холера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".По его словам, пандемия холеры длится уже на протяжении 58 лет, однако вспышки в России маловероятны еще и потому, что специалисты регулярно мониторят ситуацию."Седьмая пандемия холеры началась в 1965 году, последняя крупная вспышка была в 1994-ом, в Дагестане - 1,2 тыс. заболевших, немало умерших. С тех пор холера никуда не ушла, завоз возможен, но распространение - нет. Как только начинается май, в контрольных точках по всей стране мы исследуем открытые водоемы на холеру. Поэтому мы ей не дадим распространиться", - заверил Онищенко.Ранее в водоемах Ростовской области нашли холерные бактерии и запретили купание. Ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции очень опасны летом – ответ врачаИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыМожет ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
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РИА Новости Крым
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геннадий онищенко, холера, новости, мнения, здоровье, здравоохранение в россии, россия, общество, безопасность
Холера в России: Онищенко оценил риски распространения

Онищенко оценил риски распространения холеры в России

08:59 26.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Завоз холеры в Россию возможен, наиболее уязвимы южные регионы и Москва, однако распространиться в стране болезнь не сможет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".
"Наиболее высокая вероятность заболеть холерой - в южных регионах, это климатический вопрос. Москва - самый уязвимый город с точки зрения завоза, но с точки зрения распространения - нет: у нас гарантированная по качеству вода, канализация, нет надомных туалетов и так далее", - констатировал академик.
По его словам, пандемия холеры длится уже на протяжении 58 лет, однако вспышки в России маловероятны еще и потому, что специалисты регулярно мониторят ситуацию.
"Седьмая пандемия холеры началась в 1965 году, последняя крупная вспышка была в 1994-ом, в Дагестане - 1,2 тыс. заболевших, немало умерших. С тех пор холера никуда не ушла, завоз возможен, но распространение - нет. Как только начинается май, в контрольных точках по всей стране мы исследуем открытые водоемы на холеру. Поэтому мы ей не дадим распространиться", - заверил Онищенко.
Ранее в водоемах Ростовской области нашли холерные бактерии и запретили купание. Ухудшение эпидситуации характерно для этого времени года, что связано с установившейся жаркой погодой и регулярными обильными осадками в регионе.
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