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Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне
Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне
Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T19:31
2024-06-30T19:31
владимир сальдо
херсон
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
холера
мнения
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам руководителя области, главными факторами вспышки заболевания могли послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу реки в Херсоноской области.Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором определили алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
https://crimea.ria.ru/20240627/v-krymu-sledyat-za-situatsiey-s-kholeroy-rezultat-monitoringa-1138413811.html
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, холера, мнения, новости
Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне

Причиной вспышки холеры в Херсоне стали подрыв Киевом Каховской ГЭС - Сальдо

19:31 30.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Фактором, способствовавшим появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирование им санитарных норм, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Первоисточником холеры послужили, вероятно, факторы, связанные с наводнением, случившимся после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС. Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо.
По словам руководителя области, главными факторами вспышки заболевания могли послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу реки в Херсоноской области.
Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.
Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором определили алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 20:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
 
Владимир СальдоХерсонХерсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСХолераМненияНовости
 
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