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В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
В Крыму случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T20:44
2024-06-27T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на Роспотребнадзор, что в Херсонской области работают эксперты референс-центра по мониторингу за холерой. Дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория. Увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.При этом в украинских СМИ сообщают, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря.В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю объяснили, что мониторинг проводится не в связи с этим: официальной информации о вспышке холеры на Украине нет.По информации республиканского Роспотребнадзора, сегодняшняя ситуация на полуострове соответствует средним многолетним уровням, показателям. Контроль будет продолжаться до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораВ мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она КрымуКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
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новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, наталья пеньковская, роспотребнадзор, здоровье, крым
В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга

Случаев холеры в Крыму не зарегистрировано – Роспотребнадзор

20:44 27.06.2024 (обновлено: 20:45 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Мониторинг объектов окружающей среды вводится санитарным законодательством с 1 мая. Случаев выделения холерного вибриона, эпидемически опасного для населения, на территории Республики Крым в 2024 году не зарегистрировано", – сказала Наталья Пеньковская.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на Роспотребнадзор, что в Херсонской области работают эксперты референс-центра по мониторингу за холерой. Дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория. Увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.
При этом в украинских СМИ сообщают, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря.
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю объяснили, что мониторинг проводится не в связи с этим: официальной информации о вспышке холеры на Украине нет.

"Это рутинный мониторинг для контроля за эпидемиологической ситуацией и снижения рисков ввоза и распространения особо опасных инфекций, в том числе холеры. Это исследование морской, пресной воды, лабораторные обследования всех больных кишечными инфекциями на холеру", – объяснила Наталья Пеньковская.

По информации республиканского Роспотребнадзора, сегодняшняя ситуация на полуострове соответствует средним многолетним уровням, показателям. Контроль будет продолжаться до 1 октября.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорЗдоровьеКрым
 
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