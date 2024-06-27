https://crimea.ria.ru/20240627/v-krymu-sledyat-za-situatsiey-s-kholeroy-rezultat-monitoringa-1138413811.html

В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга

В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга

В Крыму случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T20:44

2024-06-27T20:44

2024-06-27T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на Роспотребнадзор, что в Херсонской области работают эксперты референс-центра по мониторингу за холерой. Дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория. Увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно.При этом в украинских СМИ сообщают, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря.В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю объяснили, что мониторинг проводится не в связи с этим: официальной информации о вспышке холеры на Украине нет.По информации республиканского Роспотребнадзора, сегодняшняя ситуация на полуострове соответствует средним многолетним уровням, показателям. Контроль будет продолжаться до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды в Крыму: результаты проверки РоспотребнадзораВ мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она КрымуКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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