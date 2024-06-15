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Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
Незначительные загрязнения морской воды выявлены в нескольких районах Крыма. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T19:28
2024-06-15T19:28
2024-06-15T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Незначительные загрязнения морской воды выявлены в нескольких районах Крыма. Об этом рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, каждый год республиканским Роспотребнадзором на территории крымского полуострова по побережью определяются контрольные точки для исследования проб морской воды и отбора ее в зонах рекреации. С апреля по 10 июня были исследованы 1105 проб на санитарно-химические показатели и 1037 проб на микробиологические показатели.При этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора уточнила, что все эти пробы были отобраны весной на контрольных точках – пляжах, которые на тот период времени не функционировали и сейчас также не функционируют."Это небольшой процент. Он не отличается от средних многолетних показателей. И даже пока меньше, чем обычно", – подчеркнула Пеньковская.Регулярная проверка морской воды в контрольных точках будет проводиться в течение лета. По словам руководителя республиканского Роспотребнадзора, на территории полуострова на сегодня планируется к открытию 365 пляжей. Но контрольных точек в неделю у них гораздо меньше.И обращает внимание, что пользователь пляжа обязан проводить исследование морской воды на показатели безопасности. При этом каждый отдыхающий там может попросить у него результаты исследования морской воды на конкретной территории на конкретную дату."Это так называемый производственный контроль качества морской воды, который предусмотрен действующим законодательством", – подытожила Наталья Пеньковская.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонВ Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжейГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
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роспотребнадзор, наталья пеньковская, новости, крым, черное море, экология, новости крыма
Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
Незначительные загрязнения морской воды в Крыму нашел Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Незначительные загрязнения морской воды выявлены в нескольких районах Крыма. Об этом рассказала РИА Новости Крым
руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, каждый год республиканским Роспотребнадзором на территории крымского полуострова по побережью определяются контрольные точки для исследования проб морской воды и отбора ее в зонах рекреации. С апреля по 10 июня были исследованы 1105 проб на санитарно-химические показатели и 1037 проб на микробиологические показатели.
"Из них нестандартных проб (не соответствующих гигиеническим нормативам) по микробиологии порядка 1% и менее 0,5% по санитарно-химическим показателям. Это Алуштинский, Ленинский, Керченский и Бахчисарайский регионы", – сообщила Наталья Пеньковская.
При этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора уточнила, что все эти пробы были отобраны весной на контрольных точках – пляжах, которые на тот период времени не функционировали и сейчас также не функционируют.
"Это небольшой процент. Он не отличается от средних многолетних показателей. И даже пока меньше, чем обычно", – подчеркнула Пеньковская.
Регулярная проверка морской воды в контрольных точках будет проводиться в течение лета. По словам руководителя республиканского Роспотребнадзора, на территории полуострова на сегодня планируется к открытию 365 пляжей. Но контрольных точек в неделю у них гораздо меньше.
"Контрольные точки, в которых мы осуществляем мониторинг качества морской воды, определены, исходя из степеней риска. Все они расположены исключительно в зонах рекреации. Но мы не отбираем пробы на каждом пляже каждую неделю. Это обязанность пользователя пляжа", – поясняет Наталья Пеньковская.
И обращает внимание, что пользователь пляжа обязан проводить исследование морской воды на показатели безопасности. При этом каждый отдыхающий там может попросить у него результаты исследования морской воды на конкретной территории на конкретную дату.
"Это так называемый производственный контроль качества морской воды, который предусмотрен действующим законодательством", – подытожила Наталья Пеньковская.
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