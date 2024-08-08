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Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
В Крыму исследовали более 3 тысяч проб воды, в том числе морской, на наличие возбудителя холеры. Все оказались отрицательными. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T20:23
2024-08-08T20:23
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму исследовали более 3 тысяч проб воды, в том числе морской, на наличие возбудителя холеры. Все оказались отрицательными. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.Также специалисты Роспотребнадзора обследовали больных острыми кишечными инфекциями на наличие холеры. Всего с мая 2024 года было обследовано 3908 человек, результаты также оказались отрицательными. "Случаев заболевания холерой на территории Республики Крым и г. Севастополя не выявлено", – подытожили в ведомстве.Чтобы избежать заражения любыми острыми кишечными инфекциями, Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики:- необходимо употреблять только кипяченую или специально обработанную (бутилированную) питьевую воду;- проводить термическую обработку пищи и соблюдать температурные режимы ее хранения;- тщательное мыть овощи и фрукты чистой водой;- в поездках уделять особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков;- обеззараживать места общего пользования;- соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета, использовать средства санитарии);- купаться в водоемах только в разрешенных для этого местах, при купании не допускать попадания воды в полость рта.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями по сравнению с прошлым годом, а в Севастополе – на 50-60%. Случаи заболеваний встречаются единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской водыЧистота моря в Феодосии после сброса стоков – честный ответ мэрии"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
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роспотребнадзор, здоровье, новости крыма, крым, черное море, азовское море, холера
Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры

Морскую воду в Крыму проверили на возбудителя холеры

20:23 08.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляжи на Азовском море
Пляжи на Азовском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму исследовали более 3 тысяч проб воды, в том числе морской, на наличие возбудителя холеры. Все оказались отрицательными. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

"За истекший период мониторинга всего исследовано 3292 пробы, в том числе 1316 пробы морской воды. По результатам исследований холерных вибрионов не выявлено", – отметили в ведомстве.

Также специалисты Роспотребнадзора обследовали больных острыми кишечными инфекциями на наличие холеры. Всего с мая 2024 года было обследовано 3908 человек, результаты также оказались отрицательными. "Случаев заболевания холерой на территории Республики Крым и г. Севастополя не выявлено", – подытожили в ведомстве.
Чтобы избежать заражения любыми острыми кишечными инфекциями, Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики:
- необходимо употреблять только кипяченую или специально обработанную (бутилированную) питьевую воду;
- проводить термическую обработку пищи и соблюдать температурные режимы ее хранения;
- тщательное мыть овощи и фрукты чистой водой;
- в поездках уделять особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков;
- обеззараживать места общего пользования;
- соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки, особенно перед едой и после посещения туалета, использовать средства санитарии);
- купаться в водоемах только в разрешенных для этого местах, при купании не допускать попадания воды в полость рта.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями по сравнению с прошлым годом, а в Севастополе – на 50-60%. Случаи заболеваний встречаются единичные. При этом высока вероятность развития вспышечной заболеваемости. Чаще всего очаги формируются в детских организованных коллективах.
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