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В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды - РИА Новости Крым, 05.08.2024
В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым рассказал дежурный синоптик республиканского... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T11:52
2024-08-05T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым рассказал дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.По прогнозу синоптиков, 6 и 8 августа в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер."Температура воздуха ночью +15…20 градусов, на побережье до +23, днем +25..30. Два дня будет держаться комфортная температура", - уточняют в гидрометцентре.Следующе два дня, по информации синоптиков, уже будет без осадков, ветер западного направления, умеренный. Ночная температура воздуха останется в аналогичных пределах, а дневная будет выше на 2-3 градуса: +28…33 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет август 2024 года в КрымуЧем грозит Крыму глобальное потепление
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крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, температура морской воды в крыму, черное море, новости крыма, крым
В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды

Температура морской воды в Крыму не упала на фоне похолодания

11:52 05.08.2024 (обновлено: 12:34 05.08.2024)
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым рассказал дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.
"Изнурительной жары, как была, уже не будет. Температура воды в Черном море, в Азовском и в Керченском проливе особо не изменится, останется такой же, как и была: +25…+26 градусов. Довольно комфортная температура, понижения ее пока не будет", - рассказал собеседник.
По прогнозу синоптиков, 6 и 8 августа в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер.
"Температура воздуха ночью +15…20 градусов, на побережье до +23, днем +25..30. Два дня будет держаться комфортная температура", - уточняют в гидрометцентре.
Следующе два дня, по информации синоптиков, уже будет без осадков, ветер западного направления, умеренный. Ночная температура воздуха останется в аналогичных пределах, а дневная будет выше на 2-3 градуса: +28…33 градуса.
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