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В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды

В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды - РИА Новости Крым, 05.08.2024

В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды

В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым рассказал дежурный синоптик республиканского... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T11:52

2024-08-05T11:52

2024-08-05T12:34

крымский гидрометцентр

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым рассказал дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.По прогнозу синоптиков, 6 и 8 августа в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер."Температура воздуха ночью +15…20 градусов, на побережье до +23, днем +25..30. Два дня будет держаться комфортная температура", - уточняют в гидрометцентре.Следующе два дня, по информации синоптиков, уже будет без осадков, ветер западного направления, умеренный. Ночная температура воздуха останется в аналогичных пределах, а дневная будет выше на 2-3 градуса: +28…33 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет август 2024 года в КрымуЧем грозит Крыму глобальное потепление

черное море

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2024

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