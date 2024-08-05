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Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Погоду в Крыму в течение недели определит циклон: не будет ни дня без дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T08:17
2024-08-05T08:17
2024-08-05T08:17
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в течение недели определит циклон: не будет ни дня без дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, преобладать будут северо-западные ветры, которые обеспечат приток на полуостров более прохладного воздуха и, как следствие, понижение температуры."Но всего лишь до климатической нормы", – заметил эксперт.Так, по ночам воздух на неделе будет остывать до 13-18 градусов. Днем температура обещает колебаться от +25 до +30 градусов."Когда мы указываем пятиградусную градацию, то подразумеваем, что наиболее вероятное серединное значение, в районе 27-28 градусов с небольшими вариациями. И ежедневно будут идти локальные дожди", – уточнил специалист.Но к выходным ситуация должна стабилизироваться, считает Тишковец."На авансцену синоптической карты уже выйдет антициклон. И, соответственно, следующие выходные будут солнечными и сухими. Ночью +15 ...+20 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет достигать +27...+ 32 или +28 ...+33 градуса. То есть лето продолжается", – заключил эксперт.Ранее Тишковец рассказал, что июль в Крыму побил все рекорды за полтора века. А в августе погода не продемонстрирует экстримов. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потепление Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
В Крыму на неделе ожидаются ежедневные дожди и понижение температур - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым.
Погоду в Крыму в течение недели определит циклон: не будет ни дня без дождей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Что касается погоды на следующую неделю, то на мой взгляд, не будет ни одного дня, когда обошлось бы без каких-то локальных дождей. Атмосфера неустойчивая. В основном она будет характеризоваться циклонической деятельностью, а вернее тыловой частью циклона", – поделился Тишковец.
По его словам, преобладать будут северо-западные ветры, которые обеспечат приток на полуостров более прохладного воздуха и, как следствие, понижение температуры.
"Но всего лишь до климатической нормы", – заметил эксперт.
Так, по ночам воздух на неделе будет остывать до 13-18 градусов. Днем температура обещает колебаться от +25 до +30 градусов.
"Когда мы указываем пятиградусную градацию, то подразумеваем, что наиболее вероятное серединное значение, в районе 27-28 градусов с небольшими вариациями. И ежедневно будут идти локальные дожди", – уточнил специалист.
Но к выходным ситуация должна стабилизироваться, считает Тишковец.
"На авансцену синоптической карты уже выйдет антициклон. И, соответственно, следующие выходные будут солнечными и сухими. Ночью +15 ...+20 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет достигать +27...+ 32 или +28 ...+33 градуса. То есть лето продолжается", – заключил эксперт.
Ранее Тишковец рассказал, что июль в Крыму побил все рекорды за полтора века. А в августе погода
не продемонстрирует экстримов.
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