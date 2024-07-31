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Каким будет август 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240731/kakim-budet-avgust-2024-goda-v-krymu-1139207490.html
Каким будет август 2024 года в Крыму
Каким будет август 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Каким будет август 2024 года в Крыму
В Крыму температурный режим в августе будет близок к нормальным климатическим показателям, экстремальной жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T18:03
2024-07-31T18:03
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
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сообщество итальянцев крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму температурный режим в августе будет близок к нормальным климатическим показателям, экстремальной жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. "Тепло будет. Около +30 градусов будет температура в дневные часы, но тем не менее, уже обойдется без каких-то волн экстремальной жары", - отметил эксперт. По словам Тишковца, в средней полосе России самое теплое время в году – это финальная неделя июля, а в Крыму "макушкой" лета считается август, за счет теплого моря. Однако август придет в Крым с умеренными отметками термометра, прогнозирует специалист. 16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды – абсолютный максимум достиг 38,3 градусов. Из-за неустойчивой погоды на полуострове наблюдались смерчи. Специалисты связывают это явление с сильным прогревом воздуха и моря. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеОставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов КрымаКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача
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Новости
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крым, сообщество итальянцев крыма, климат, новости крыма
Каким будет август 2024 года в Крыму

Каким будет август 2024 года в Крыму – прогноз от ФОБОС

18:03 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму температурный режим в августе будет близок к нормальным климатическим показателям, экстремальной жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Тепло будет. Около +30 градусов будет температура в дневные часы, но тем не менее, уже обойдется без каких-то волн экстремальной жары", - отметил эксперт.
По словам Тишковца, в средней полосе России самое теплое время в году – это финальная неделя июля, а в Крыму "макушкой" лета считается август, за счет теплого моря. Однако август придет в Крым с умеренными отметками термометра, прогнозирует специалист.
"По температурному режиму он будет довольно близким к нормальным климатическим показателям, может быть, с небольшим превышением, но это в рамках статистической погрешности – на +0,5 или +1 градус", - заключил эксперт.
16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды – абсолютный максимум достиг 38,3 градусов. Из-за неустойчивой погоды на полуострове наблюдались смерчи. Специалисты связывают это явление с сильным прогревом воздуха и моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымСообщество итальянцев КрымаКлиматНовости Крыма
 
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