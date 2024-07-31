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Каким будет август 2024 года в Крыму
Каким будет август 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Каким будет август 2024 года в Крыму
В Крыму температурный режим в августе будет близок к нормальным климатическим показателям, экстремальной жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T18:03
2024-07-31T18:03
2024-07-31T18:03
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму температурный режим в августе будет близок к нормальным климатическим показателям, экстремальной жары не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. "Тепло будет. Около +30 градусов будет температура в дневные часы, но тем не менее, уже обойдется без каких-то волн экстремальной жары", - отметил эксперт. По словам Тишковца, в средней полосе России самое теплое время в году – это финальная неделя июля, а в Крыму "макушкой" лета считается август, за счет теплого моря. Однако август придет в Крым с умеренными отметками термометра, прогнозирует специалист. 16 и 17 июля в Крыму зафиксировали новые температурные рекорды – абсолютный максимум достиг 38,3 градусов. Из-за неустойчивой погоды на полуострове наблюдались смерчи. Специалисты связывают это явление с сильным прогревом воздуха и моря. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеОставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов КрымаКак уберечься от холеры и других кишечных инфекций в Крыму – совет врача
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Каким будет август 2024 года в Крыму
Каким будет август 2024 года в Крыму – прогноз от ФОБОС