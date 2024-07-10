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Оставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов Крыма
Оставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов Крыма - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Оставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов Крыма
У берегов Крыма начинают фиксировать увеличение числа медуз из-за прогрева морской воды. О том, насколько опасны купания в их "компании" и существуют ли способы РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T07:03
2024-07-10T07:03
2024-07-10T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. У берегов Крыма начинают фиксировать увеличение числа медуз из-за прогрева морской воды. О том, насколько опасны купания в их "компании" и существуют ли способы оградить купальщиков от неприятного соседства, РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.Летнее нашествие медуз"Увеличение числа медуз у берегов Крыма может быть связано с прогревом воды – это один из факторов, влияющих на ситуацию", – говорит Алемов.Другие факторы – ветра, течения и миграция в поисках пищи. А также период размножения, когда эти морские обитатели сбиваются в стаи – этот период еще впереди, подчеркивает ученый, он приходится на конец лета – начало осени, и именно в это время традиционно медуз в прибрежных зонах Черного моря становится больше всего. При этом эксперт подчеркивает: пики повышения и уменьшения численности могут различаться в разные годы и это не является катастрофой.Медузы в Азовском мореСложнее в Азовском море. Здесь действительно наблюдаются нехарактерные изменения: из-за повышения солености моря черноморские медузы стали появляться в большом количестве и, благодаря обилию пищи, достигать больших размеров.Он подчеркивает: глобальное решение проблемы с медузами в Азовском море лежит в изменении экологического поведения, и хотя с освоением этого региона изменение его состояния практически невозможно избежать, снижать экологические риски необходимо. Что касается "локальных" мер, которые могут снизить число неприятных "встреч" купальщиков с медузами – здесь могут сработать специальные заградительные сети.Медузы за "забором""Заградительные сети – единственный возможный вариант. В мире есть такая практика в районах, где есть опасные медузы, столкновение с которыми может доводить до летальных случаев. Кроме физических барьеров других мер нет: никакой ультразвук, любые волны не помогут. Они (медузы – ред.) все равно будут подходить, поскольку перемещаются с течениями, а течения проходят вдоль берега", – объясняет ученый.При том, что крымские медузы относительно безопасны – аурелии не жалят вообще, а корнероты, хоть и ощутимо, но без существенных последствий – соседство с ними в некоторых случаях все же может привести к трагедии: в случае специфической аллергии и при испуге, когда случайное прикосновение может привести к панике, заглатыванию воды и утоплению. В этой связи заградительные сети могут оказаться полезными, считает Алемов.Обеспечение такой меры, по мнению Алемова, можно было бы возложить на благоустроителей пляжных территорий, однако их реализация обязательно должна быть согласована с профильными службами, которые дают права на проведение работ в прибрежных акваториях – информационные сообщения должны быть доведены до малого флота, чтобы избежать аварий."Единственное – такие сети будут терять в эффективности после штормов, и это неизбежно", – подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причинаЧем опасно повышение солености Азовского моря – мнениеВ Азовском море хотят вылавливать медуз и делать из них косметику
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мнения, пляжи крыма, крым курортный, отдых в крыму, крым, черное море, азовское море, экология, медузы, сергей алемов, инбюм
Оставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов Крыма
Идею ставить заградительные сети от медуз оценили в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
У берегов Крыма начинают фиксировать увеличение числа медуз из-за прогрева морской воды. О том, насколько опасны купания в их "компании" и существуют ли способы оградить купальщиков от неприятного соседства, РИА Новости Крым
рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.
Летнее нашествие медуз
"Увеличение числа медуз у берегов Крыма может быть связано с прогревом воды – это один из факторов, влияющих на ситуацию", – говорит Алемов.
Другие факторы – ветра, течения и миграция в поисках пищи. А также период размножения, когда эти морские обитатели сбиваются в стаи – этот период еще впереди, подчеркивает ученый, он приходится на конец лета – начало осени, и именно в это время традиционно медуз в прибрежных зонах Черного моря становится больше всего. При этом эксперт подчеркивает: пики повышения и уменьшения численности могут различаться в разные годы и это не является катастрофой.
"На это влияют и температурные условия, и изменения климата, количество пищевого ресурса. Это естественные природные циклы. Когда медуз очень много – это, действительно, не очень хорошо для фауны: они выедают планктонные организмы. Но массовое появление наблюдалось в 90-е, а сейчас в целом общая ситуация стабильна", – уверяет собеседник агентства.
Медузы в Азовском море
Сложнее в Азовском море. Здесь действительно наблюдаются нехарактерные изменения: из-за повышения солености моря черноморские медузы стали появляться в большом количестве и, благодаря обилию пищи, достигать больших размеров.
"А вот увеличение солености Азовского моря – это как общеклиматические изменения, так и то, что связано с хозяйственной деятельностью человека – орошение, регулирование стока рек, поступление органических веществ, загрязняющих море", – поясняет ученый.
Он подчеркивает: глобальное решение проблемы с медузами в Азовском море лежит в изменении экологического поведения, и хотя с освоением этого региона изменение его состояния практически невозможно избежать, снижать экологические риски необходимо. Что касается "локальных" мер, которые могут снизить число неприятных "встреч" купальщиков с медузами – здесь могут сработать специальные заградительные сети.
Медузы за "забором"
"Заградительные сети – единственный возможный вариант. В мире есть такая практика в районах, где есть опасные медузы, столкновение с которыми может доводить до летальных случаев. Кроме физических барьеров других мер нет: никакой ультразвук, любые волны не помогут. Они (медузы – ред.) все равно будут подходить, поскольку перемещаются с течениями, а течения проходят вдоль берега", – объясняет ученый.
При том, что крымские медузы относительно безопасны – аурелии не жалят вообще, а корнероты, хоть и ощутимо, но без существенных последствий – соседство с ними в некоторых случаях все же может привести к трагедии: в случае специфической аллергии и при испуге, когда случайное прикосновение может привести к панике, заглатыванию воды и утоплению. В этой связи заградительные сети могут оказаться полезными, считает Алемов.
"Что касается вреда для медуз – его не будет, поскольку такие заграждения ставят не массово, а только в районе пляжей. Поэтому никакого вредного влияния на экосистему это не окажет", – убежден специалист.
Обеспечение такой меры, по мнению Алемова, можно было бы возложить на благоустроителей пляжных территорий, однако их реализация обязательно должна быть согласована с профильными службами, которые дают права на проведение работ в прибрежных акваториях – информационные сообщения должны быть доведены до малого флота, чтобы избежать аварий.
"Единственное – такие сети будут терять в эффективности после штормов, и это неизбежно", – подытожил эксперт.
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