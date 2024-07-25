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В Крыму заметили смерчи - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В Крыму заметили смерчи
В Крыму заметили смерчи - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Крыму заметили смерчи
Смерчи, которые заметили сегодня в Черноморском районе Крыма, вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T15:45
2024-07-25T15:45
крым
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Смерчи, которые заметили сегодня в Черноморском районе Крыма, вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр пишет РИА Новости.О появлении смерчей сообщили в четверг днем пользователи соцсетей. Они выложили видео из Черноморского района, где над степью виден смерч.Чаще всего смерчи возникают над морем, это связано в том числе с ровной поверхностью водной глади, добавили в гидрометцентре. И уточнили, что на метеостанции в Черноморском районе смерч не фиксировали. И в МЧС сообщили, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.Читайте также на РИА Новости Крым:На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйтиСмерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогодаГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
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В Крыму заметили смерчи

Гидрометцентр объяснил появление смерчей в Крыму

15:45 25.07.2024
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Смерчи, которые заметили сегодня в Черноморском районе Крыма, вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр пишет РИА Новости.
О появлении смерчей сообщили в четверг днем пользователи соцсетей. Они выложили видео из Черноморского района, где над степью виден смерч.
"К образованиям смерчей приводит неустойчивый характер погоды, из-за сильного прогрева воздуха и моря такие воронки закручиваются", - рассказали метеорологи.
Чаще всего смерчи возникают над морем, это связано в том числе с ровной поверхностью водной глади, добавили в гидрометцентре. И уточнили, что на метеостанции в Черноморском районе смерч не фиксировали. И в МЧС сообщили, что сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.
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