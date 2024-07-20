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На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти
На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти - РИА Новости Крым, 20.07.2024
На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти
В горах над городом Сочи в ближайшие три часа ожидаются сильные дожди, на участке побережья формируются смерчи. В связи с этим власти просят жителей и гостей... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T17:03
2024-07-20T17:03
2024-07-20T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В горах над городом Сочи в ближайшие три часа ожидаются сильные дожди, на участке побережья формируются смерчи. В связи с этим власти просят жителей и гостей покинуть территорию пляжей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города-курорта.Все городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию держит на контроле оперативный штаб региона."Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности", предупреждают в администрации.21 июня в Москве два человека погибли и 35 пострадали во время мощного урагана с ливнем, который обрушился на город. В пригороде прошел смерч. При непогоде упали более 700 деревьев, повреждены свыше 300 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается штормГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, погода, краснодарский край, новости, общество
На берегу Сочи в ближайшие часы возможны смерчи – пляжников просят уйти
В Сочи из-за угрозы смерчей людей просят покинуть пляжи
17:03 20.07.2024 (обновлено: 17:06 20.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В горах над городом Сочи в ближайшие три часа ожидаются сильные дожди, на участке побережья формируются смерчи. В связи с этим власти просят жителей и гостей покинуть территорию пляжей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города-курорта.
"По сообщению метеорологов, в ближайшие три часа и до конца дня в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильный дождь, местами град. На участке Магри-Веселое возможно образование смерчей", - говорится в сообщении.
Все городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию держит на контроле оперативный штаб региона.
"Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности", предупреждают в администрации.
21 июня в Москве два человека погибли и 35 пострадали
во время мощного урагана с ливнем, который обрушился
на город. В пригороде прошел смерч
. При непогоде упали более 700 деревьев, повреждены свыше 300 автомобилей.
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